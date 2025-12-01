باند ۴ نفره سارقان احشام در مهران دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سروش اصل‌مرز اظهار داشت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد احشام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ویژه مأموران پلیس آگاهی شهرستان مهران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند یک باند ۴ نفره غیربومی را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران تصریح کرد: این باند با استفاده از خودرویی با پلاک‌های جعلی و تغییر مداوم آن، وارد استان ایلام می‌شدند و پس از سرقت احشام، از مسیرهای مشخصی فرار می‌کرد.

این مقام انتظامی اظهار کرد: با رصد و پیگیری‌های انجام‌شده خودروی متهمان توقیف و در بررسی‌های بعدی مشخص شد که خودروی مربوطه مسروقه بوده است.

سرهنگ اصل‌مرز خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده پس از مواجهه با ادله و مستندات، به انجام ۱۳ فقره سرقت احشام در چندین شهرستان در استان ایلام اعتراف کردند.