جانمایی پایانه جدید مسافری و تجاری عراق در مرز مهران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور رضا دارابی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام، جلسه هماهنگی و بازدید میدانی از محل پایانه جدید مسافری و تجاری عراق در مرز مهران برگزار شد. این نشست با مشارکت معاون حقوقی پایانه‌های کشور، معاون گذرگاه‌های مرزی عراق و جمعی از مسئولان محلی دو کشور در پایانه مرزی زرباطیه عراق انجام شد.

در این بازدید، دارابی با ابراز خرسندی از افتتاح پایانه جدید عراق، این اقدام را گامی مؤثر در راستای تسهیل تردد زائران، بهبود خدمات گمرکی و توسعه مبادلات تجاری دانست و گفت: سالانه بیش از ۸ میلیون نفر از مرز مهران تردد می‌کنند و میلیون‌ها دلار صادرات از این گذرگاه صورت می‌گیرد. بنابراین، توسعه زیرساخت‌های مرزی و تقویت همکاری‌های دوجانبه برای ارتقای ظرفیت این مرز بین‌المللی ضروری است.

در این جلسه، طرف عراقی ضمن اعلام آمادگی برای بازگشایی بخش مسافری پایانه، خواستار تسریع در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز از سوی طرف ایرانی شد. این درخواست شامل احداث درب جدید ترانزیت کالا، ساخت محوطه گمرکی و ایجاد مسیرهای مناسب برای ترخیص کالا بود.

در پایان، مقرر شد دو گروه مهندسی از ایران و عراق ظرف ۲۰ روز آینده به‌صورت مشترک نسبت به برداشت و نقشه‌برداری دقیق محوطه اقدام کنند. همچنین توافق شد جلسه بعدی با حضور مقامات دو کشور برای تصمیم‌گیری نهایی برگزار شود.