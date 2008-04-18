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۳۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

نماینده سازمان ملل:

مجامع بین المللی به حمام خون در غزه پایان دهند

مجامع بین المللی به حمام خون در غزه پایان دهند

نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در فلسطین با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه از دبیرکل این سازمان و شورای امنیت خواست تا با میانجیگری خود، حمام خون درغزه را متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جان دوگارد" در اشاره به درگیری ها و حملات در نوار غزه این پرسش را مطرح کرد که این جنون تا کی بدون مداخله جدی بین المللی ادامه خواهد یافت؟

شایان ذکر است، ارتش رژیم صهیونیستی در دور تازه حملات خود به نوار غزه تاکنون بیش از 21 فلسطینی را شهید و دهها نفر دیگر را زخمی کرده است.

دوگارد در بیانیه خود افزود: هیچ دلیلی وجود ندارد که سازمان ملل از طریق شورای امنیت یا دبیرکل این سازمان برای ایفای وظایف خود به عنوان میانجیگر وارد عمل نشود.

وی گفت: سازمان ملل به عنوان پاسدار حقوق بشر و صلح بین المللی مسئولیت دارد تا درهای تماس میان اسرائیل و حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین را بازکند.

کد مطلب 667496

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