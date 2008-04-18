2100 بنا و محوطه باستانی تاریخی در گیلان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد حسین مهدی پور، شامگاه پنجشنبه در همایش روز جهانی محوطه ها و یادمانهای میراث دینی در رشت اظهار داشت: وجود انبوه بناها و محوطه ها در گستره گیلان بیانگر این است که نباید تنها به میراث طبیعی توجه شود.

این مسئول همچنین بر ضرورت توجه به حفظ و نگهداری بناها و محوطه‌های تاریخی تاکید کرد و بیان داشت: میراث فرهنگی در استان بسیار قوی و از نظر باستان شناسی و معماری از پتانسیلهای زیادی برخوردار است.

مهدی پور همچنین محوطه های تاریخی در تالش، رودبار، دیلمان، املش و اشکورات را جزء پنج قطب باستان شناسی استان گیلان اعلام کرد.

وی شهرهای رشت، لاهیجان، لنگرود، رودسر و املش را نیز به عنوان بافت تاریخی و انبوه و ماسوله را به عنوان روستاهای تاریخی استان اعلام کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان همچنین بر تغییر رویکرد برخورد با محوطه‌های تاریخی در گیلان تاکید کرد.