دانشگاه آزاد قهرمان لیگ برتر کشتی فرنگی شد / ملی حفاری سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله فینال لیگ برترکشتی فرنگی جام خلیج همیشگی فارس عصر روز گذشته در سالن 17 شهریور مجموعه جهان‌ پهلوان تختی شهر اصفهان برگزار شد که طی آن تیم دانشگاه آزاد اسلامی با نتیجه 4-3 تیم شهدای 28 دی ماه سنندج را شکست داد و قهرمان لیگ برتر کشتی فرنگی سال 86 شد.

براساس این گزارش، در دیدارهای نیمه نهایی(ضربدری) این پیکارها که صبح روز گذشته برگزار شد تیم شهدای 28 دی ماه سنندج با نتیجه 4 بر3 تیم حفاری اهواز را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. در این دیدارحمید زارع، علی اشکانی، بابک و محمد قربانی در اوزان 55، 60، 84 و 96 کیلوگرم حریفان خود از تیم حفاری را شکست دادند.

در دیگر دیدار نیمه نهایی(ضربدری) این پیکارها تیم دانشگاه آزاد اسلامی با برتری 5 بر 2 مقابل تیم راه آهن اندیمشک به پیروزی رسید و به فینال این رقابت‌ها راه یافت تا در مقابل تیم شهدای 28 دی ماه سنندج نیز موفق ظاهر شده و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

یاسین بهرامی،محمد قضایی،علی محمدی، غفارزاده و طهماسبی برای دانشگاه در اوزان 55 ، 60 ، 66 ، 74 و 84 کیلوگرم پیروزی کسب کردند و رضا فرضی زاده و مهدی شربیانی کشتی گیران اوزان 96 و 120 کیلوگرم این تیم نیز با توجه به پیروزی مقتدرانه تیمشان مقابل حریفان حضور نیافتند.

در دیدار فینال این رقابتها که مابین دانشگاه آزاد اسلامی و شهدای 28 دی ماه سنندج برگزار شد حمید زارع، علی اشکانی ، امیر دریکوندی و محسن بشینجی از دانشگاه آزاد در اوزان 55 ، 60 ، 66 و 120 کیلوگرم 4 پیروزی را بدست آوردند تا این تیم با نتیجه 4 بر 3 حریف را شکست داده و به قهرمانی این دوره از پیکارها راه یابد.

خلیل عبدالهی ، بابک قربانی و محمد قربانی نیز برندگان تیم سنندج بودند که در اوزان 74 ، 84 و 96 کیلوگرم حریفان خود از دانشگاه آزاد را شکست دادند.

در مرحله رده‌بندی مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی که ساعت 15 روز گذشته و پیش از دیدار فینال در شهر اصفهان برگزار شد تیم شرکت ملی حفاری با نتیجه 5- 2 تیم راه آهن اندیمشک را شکست داد و به مقام سوم رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی دست یافت.