راه اندازی مرکز تحقیقات پرنده های بدون سرنشین در کشور

کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشکده هوا و فضا دانشگاه امیرکبیر به تازگی اقدام به راه اندازی مرکز تحقیقات پرنده های بدون سرنشین کرده است تا دانشجویان دوره کارشناسی به فعالیتهای علمی در این زمینه بپردازند.

وی افزود: در حال حاضر پروژه های "هلی کوپتر بدون سرنشین" و "هواپیمای بدون سرنشین" کوچک در این مرکز در دست اجرا است که برای اجرای آنها از صنایع مختلف، حمایتهای مالی جلب و در اختیار دانشجویان برای آزمایش و اجرای آنها قرار داده شد.

رییس قطب علمی مهندسی هوا و فضا دانشگاه امیرکبیر ادامه داد: شرکت هواپیما سازی ایران (هسا) از قطب هوا و فضا دانشگاه حمایت می کند و بدین وسیله توانستیم برای مرکز تحقیقات پرنده های بدون سرنشین که زیر نظر قطب هوا فضا فعالیت می کند حمایتهایی را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه این حمایتها مالی است گفت: این شرکت همچنین در صورتیکه اجرای پروژه ای نیاز به قطعه خاصی باشد کمکهای لازم را ارائه می دهد.

کریمیان همچنین خاطرنشان کرد: برای ایجاد خلاقیت در دانشجویان، پروژه های تحقیقاتی دانشجویی و پروژه های صنعتی را معرفی می کنیم تا دانشجویان در این پروژه ها همکاری و مشارکت کنند.

وی برگزاری مسابقات دانش آموزی را با هدف معرفی و ترویج رشته هوا فضا در میان دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آنها دانست و اظهار داشت: این اقدام سرمایه گذاری بلند مدتی است که باعث جذب بهترینها در رشته هوا و فضا خواهد شد.

رئیس قطب علمی مهندسی هوا و فضا قطبهای علمی را ساختاری دانست که توسط تعدادی از اعضای هیئت علمی دارای اعتبار علمی بالا تشکیل شده و گفت: وظیفه اصلی قطبها فعالیت در زمینه آخرین دستاوردهای علمی در زمینه تخصصی مربوط و افزایش ارتباطات بین المللی به صورت چاپ مقالات در نشریات و شرکت در کنفرانسها است.