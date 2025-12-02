بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی، طی امروز سهشنبه و فردا باتوجهبه حاکمیت شرایط ناپایدار، علاوه بر پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابلملاحظه و شدید لحظهای، در اغلب مناطق استان بهویژه شرق و جنوب شرق بارشهایی بهصورت پراکنده و گاهی رگباری همراه با رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی گفت: در این مدت در ارتفاعات و نواحی کوهستانی جنوب شرق رگبار برف انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پدیده مه صبحگاهی موجب کاهش میدان دید افقی خواهد شد.
مرادپور، بیان داشت: روزهای پایانی هفته افزایش ابر و افزایش سرعت باد پدیدههای غالب آسمان استان هستند.
وی گفت: از نظر نوسانات دمایی، ۴۸ ساعت آینده دماها کاهش مییابند.
نظر شما