۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

وقوع پدیده مه صبحگاهی در لرستان طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از وقوع پدیده مه صبحگاهی در این استان طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، طی امروز سه‌شنبه و فردا باتوجه‌به حاکمیت شرایط ناپایدار، علاوه بر پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل‌ملاحظه و شدید لحظه‌ای، در اغلب مناطق استان به‌ویژه شرق و جنوب شرق بارش‌هایی به‌صورت پراکنده و گاهی رگباری همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در این مدت در ارتفاعات و نواحی کوهستانی جنوب شرق رگبار برف انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پدیده مه صبحگاهی موجب کاهش میدان دید افقی خواهد شد.

مرادپور، بیان داشت: روزهای پایانی هفته افزایش ابر و افزایش سرعت باد پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

وی گفت: از نظر نوسانات دمایی، ۴۸ ساعت آینده دماها کاهش می‌یابند.

