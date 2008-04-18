عناوین رسانه های عربی/ مداخله معاون رایس در امور لبنان / فاجعه و کشتار در غزه

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب امروز در بررسی تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی به گفته های مداخله آمیز اخیر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور لبنان و کشتار فلسطینی ها در غزه پرداختند.