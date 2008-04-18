مداخله معاون رایس در امور لبنان / فاجعه و کشتار در غزه

"الشرق الاوسط" چاپ لندن
- کارتر با رهبران حماس دیدار کرد.
- تحرکات اسرائیل در مرز لبنان
- سفیر ایران در بیروت: رابطه ای میان بحران لبنان و اختلاف میان واشنگتن و تهران نیست.
"الخلیج" امارات
- حمام خون اعراب از فلسطین تا عراق؛ 8 شهید در غزه و کرانه باختری
- 52 کشته و کشف 51 جسد در عراق
- کارتر با هیئت حماس در قاهره دیدار کرد.
- ولش خواستار انتخاب فوری رئیس جمهور لبنان شد.
- تاکید مردم جولان برپایبندی به هویت خود
"السفیر" چاپ لبنان
- ولش خطاب به گروه حاکم برلبنان: مخالفان قوی هستند اما شما با حمایت ما قویترید.
- غزه 20 قربانی خود را تشییع می کند.
- تاکید نبیه بری بر گفتگوی داخلی ... 14 مارس خواستار محاصره سوریه است.
- اولمرت جنگ با سوریه را بعید دانست.
"النهار" چاپ لبنان
- نشست الجمیل، المر و عون در آینده نزدیک
- ولش در بیروت: گفتگو را سالها آزموده ایم و زمان تصمیم گیری است.
- اولمرت با تهدید حماس از پیام های محرمامه با دمشق سخن گفت.
- اسرائیل به عملیات خود در غزه و کرانه باختری ادامه می دهد.
- روسیه بدهی های لیبی را درمقابل قراردادهای میلیاردی لغو کرد.
"البیان" امارات
- 24 شهید در طول دو روز و حماس بر نزدیک بودن وضعیت انفجاری در غزه تاکید کرد.
- جبهه التوافق به دولت عراق بازمی گردد و واشنگتن منتظر حمایت مالی اعراب از بغداد است.
- احمدی نژاد اعلام کرد که کشورش قویترین کشور در جهان است.
- کارتر با مسئولان حماس در قاهره درباره آتش بس گفتگو کرد.
- ولش حمایت واشنگتن از سنیوره را منتقل و خواستار انتخاب فوری رئیس جمهور لبنان شد.
"اخبارالخلیج" بحرین
- یک مسئول بین المللی خواستار توقف حمام خون در غزه شد.
- احمدی نژاد: ایران قویترین کشور در جهان است.
- 300 هزار نظامی آمریکایی جنگیده در عراق و افغانستان از بیماری های روانی رنج می برند.
- کارتر با رهبران حماس در قاهره دیدار کرد.
"الحیات" چاپ لندن:
- ایران توانمندهای های خود را در روز ارتش به نمایش گذاشت و احمدی نژاد ایران را قویترین کشور جهان دانست.
- ولش از نبیه بری خواست تا درهای پارلمان را باز کند.
- نگرانی آمریکا و اروپا از افزایش خشونتها بعد از شهادت 21 نفر در غزه
- کارتر با خالد مشعل برای شناسایی فرصت صلح ملاقات می کند.
- کشته شدن 50 نفر در حمله انتحاری در دیالی عراق
"القبس" کویت:
- پیش بینی ملاقات فیصل و متکی در کویت برای بحث درباره بحران لبنان
- تاکید سفیر ایران بر همکاری با کشورهای منطقه
"الوطن" عربستان:
- اولمرت مذاکرات محرمانه با دمشق را تایید کرد.
- ولش با تسلیم یادداشتی به گروه اکثریت لبنان: بحران منشا سوری دارد!
نظر شما