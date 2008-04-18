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۳۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۳۴

عناوین رسانه های عربی/

مداخله معاون رایس در امور لبنان / فاجعه و کشتار در غزه

مداخله معاون رایس در امور لبنان / فاجعه و کشتار در غزه

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب امروز در بررسی تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی به گفته های مداخله آمیز اخیر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور لبنان و کشتار فلسطینی ها در غزه پرداختند.

"الشرق الاوسط" چاپ لندن

- کارتر با رهبران حماس دیدار کرد.

- تحرکات اسرائیل در مرز لبنان

 - سفیر ایران در بیروت: رابطه ای میان بحران لبنان و اختلاف میان واشنگتن و تهران نیست.

"الخلیج" امارات

- حمام خون اعراب از فلسطین تا عراق؛ 8 شهید در غزه و کرانه باختری

- 52 کشته و کشف 51 جسد در عراق

- کارتر با هیئت حماس در قاهره دیدار کرد.

- ولش خواستار انتخاب فوری رئیس جمهور لبنان شد.

- تاکید مردم جولان برپایبندی به هویت خود

"السفیر" چاپ لبنان

- ولش خطاب به گروه حاکم برلبنان: مخالفان قوی هستند اما شما با حمایت ما قویترید.

- غزه 20 قربانی خود را تشییع می کند.

- تاکید نبیه بری بر گفتگوی داخلی ... 14 مارس خواستار محاصره سوریه است.

- اولمرت جنگ با سوریه را بعید دانست.

"النهار" چاپ لبنان

- نشست الجمیل، المر و عون در آینده نزدیک

- ولش در بیروت: گفتگو را سالها آزموده ایم و زمان تصمیم گیری است.

- اولمرت با تهدید حماس از پیام های محرمامه با دمشق سخن گفت.

- اسرائیل به عملیات خود در غزه و کرانه باختری ادامه می دهد.

- روسیه بدهی های لیبی را درمقابل قراردادهای میلیاردی لغو کرد.

"البیان" امارات

- 24 شهید در طول دو روز و حماس بر نزدیک بودن وضعیت انفجاری در غزه تاکید کرد.

- جبهه التوافق به دولت عراق بازمی گردد و واشنگتن منتظر حمایت مالی اعراب از بغداد است.

- احمدی نژاد اعلام کرد که کشورش قویترین کشور در جهان است.

- کارتر با مسئولان حماس در قاهره درباره آتش بس گفتگو کرد.

- ولش حمایت واشنگتن از سنیوره را منتقل و خواستار انتخاب فوری رئیس جمهور لبنان شد.

"اخبارالخلیج" بحرین

- یک مسئول بین المللی خواستار توقف حمام خون در غزه شد.

- احمدی نژاد: ایران قویترین کشور در جهان است.

- 300 هزار نظامی آمریکایی جنگیده در عراق و افغانستان از بیماری های روانی رنج می برند.

- کارتر با رهبران حماس در قاهره دیدار کرد.

"الحیات" چاپ لندن:

- ایران توانمندهای های خود را در روز ارتش به نمایش گذاشت و احمدی نژاد ایران را قویترین کشور جهان دانست.

- ولش از نبیه بری خواست تا درهای پارلمان را باز کند.

- نگرانی آمریکا و اروپا از افزایش خشونتها بعد از شهادت 21 نفر در غزه

- کارتر با خالد مشعل برای شناسایی فرصت صلح ملاقات می کند.

- کشته شدن 50 نفر در حمله انتحاری در دیالی عراق

"القبس" کویت:

- پیش بینی ملاقات فیصل و متکی در کویت برای بحث درباره بحران لبنان

- تاکید سفیر ایران بر همکاری با کشورهای منطقه

"الوطن" عربستان:

 - اولمرت مذاکرات محرمانه با دمشق را تایید کرد.

- ولش با تسلیم یادداشتی به گروه اکثریت لبنان: بحران منشا سوری دارد!

کد مطلب 667558

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