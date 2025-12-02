نورعلیوند: استان ایلام دارای ۲۱ هزار معلول جسمی و ذهنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نورعلیوند ظهر روز سه شنبه در همایش بزرگداشت هفته افراد دارای معلولیت بر لزوم تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولان تأکید کرد و گفت: باید از نگاه ترحم‌آمیز نسبت به این قشر از جامعه عبور کرده و به رویکرد «حقوق شهروندی» برسیم.

وی با تشریح وضعیت حقوقی و اعتباری حوزه توانبخشی گفت: چالش اصلی در مسیر تحقق حقوق جامعه هدف، عدم اجرای کامل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب سال ۱۳۹۶) است.

وی ادامه داد: برای اجرای کامل مفاد این قانون در سال جاری، به تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۰۹ هزار میلیارد تومان (همت) نیاز بود که از این میزان ۲۳ هزار میلیارد تومان (حدود یک‌پنجم تعهدات قانونی) تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه استان ایلام دارای ۲۱ هزار معلول جسمی، حرکتی و ذهنی است، افزود: بخش قابل‌توجهی از معلولیت‌ها در استان ناشی از تصادفات رانندگی است و از این رو نیز زیرساخت‌های جاده‌ای، فرهنگ رانندگی و ایمن‌سازی خودروها نیازمند توجه ویژه است.

وی به اقدام‌های انجام شده در حوزه اشتغال مددجویان با وجود محدودیت‌های مالی اشاره کرد و افزود: جذب چهار هزار و ۲۰۰ نفر از معلولان در سهمیه استخدامی سه درصد (در سطح ملی) و پیش‌بینی برگزاری دومین آزمون استخدامی تا پایان سال ۱۴۰۴ از جمله این اقدام‌ها بوده است.

مدیرکل بهزیستی ایلام همچنین از اجرای طرح اشتغال حمایتی خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، ۶۰۰ نفر از معلولان فاقد توان کار فیزیکی، از طریق راه‌اندازی نیروگاه‌های پنل خورشیدی کوچک‌مقیاس به درآمد پایدار ماهانه دست خواهند یافت.

در پایان این آیین که همزمان با هفته گرامیداشت معلولان (۸ تا ۱۴ آذرماه) برگزار شد، از تعدادی از نخبگان و کارآفرینان دارای معلولیت تجلیل شد.

شعار امسال روز جهانی معلولان «فراگیرسازی جامعه و تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت» نامگذاری شده است.