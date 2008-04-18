سقوط دوچرخه سواری ایران در آسیا / 12 مدال کمتر از دوره گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره رقابتهای قهرمانی دوچرخه سواری بزرگسالان و چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری جوانان آسیا در دو بخش بانوان ومردان با حضور 25 تیم آسیایی در اوزاکای ژاپن برگزار شد.

در این مسابقات که روز گذشته با برگزاری رقابتهای استقامت جاده بزرگسالان زن و مرد به کار خود پایان داد، آخرین رده بندی تیم های شرکت کننده از سوی کنفدراسیون آسیا و کمیته برگزار کننده مسابقات اعلام شد که تیم ایران با سه مدال در مکان نهم جدول قرار گرفت.

دراین رده بندی مدالی تیم کره جنوبی با کسب 14 مدال طلا، 10 مدال نقره و 9 مدال برنز به مقام قهرمانی دست یافت. تیم چین در حالیکه در بخش جوانان هیچ شرکت کننده ای نداشت با کسب 15 مدال در بخش بزرگسالان به مقام دوم رسید. چینی ها در بخش بزرگسالان صاحب 9 مدال طلا، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز شدند.

تیم ژاپن میزبان این دوره از مسابقات نیز با کسب 8 مدال طلا، 9 مدال نقره و 14 مدال برنز به مقام سومی رسید. تیم های مالزی، چین تایپه ، قزاقستان، ازبکستان و هنگ کنگ نیز به ترتیب عناوین چهارم تا هشتم را کسب کردند.

تیم ملی ایران در حالیکه در مسابقات سال 2007 صاحب 15 نشان از این دیدارها شده بود تنها با کسب سه مدال طلا، نقره و برنز در مسابقات ژاپن ، در مکان نهم ایستاد.

تیم قرقیزستان با یک طلا، تایلند با یک نقره و برنز و اندونزی با یک نقره عناوین دهم تا دوازدهم را کسب کردند. مابقی کشورهای آسیایی شرکت کننده در این دیدارها موفق به کسب مدال از این رقابتها نشدند.

رقابتهای قهرمانی دوچرخه سواری بزرگسالان و جوانان آسیا از روز 22 تا 29 فروردین ماه در شهر اوزاکای ژاپن در منطقه نارا برگزار شد. آخرین گروه از رکابزنان تیم ملی ایران بعد از پایان دیدارهای روز گذشته در بخش جاده امشب وارد تهران می شوند.