به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر چندین ویدئوی جعلی با موضوع «لحظه حمله اسرائیل به اتاق فرماندهی سپاه پاسداران» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این ویدئوها توسط صفحه اینستاگرامی kaabusia@ که از فعالان جریان‌های سلطنت‌طلب و معاند به شمار می‌رود، تولید و بازنشر شده است.

بر اساس این گزارش، مدیر این صفحه با استفاده از یک ویدئوی واقعی منتشرشده در رسانه ملی مربوط به بخش‌هایی از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به اتاق پدافند اقدام به ساخت ویدئوهای تکمیلی «غیرمستند و ساختگی» با بهره‌گیری از تکنیک‌های هوش مصنوعی کرده و آنها را به‌عنوان تصاویر واقعی منتشر کرده است.

همچنین کانال تلگرامی کیان ملی از جریان‌های حامی سلطنت‌طلب، این ویدئوها را با ادعای انتساب به «منابع سپاه» بازنشر کرده و به انتشار گسترده آن در فضای مجازی دامن زده است.