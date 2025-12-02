رفیعی: طرح راهسازی ۴بانده محور دهلران -اندیمشک شتاب می گیرد

جعفر رفیعی در سفر به شهرستان دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته مجوز اصلاح و ایمن‌سازی بیست کیلومتر از مسیر مهران به دهلران، به‌ویژه در محدوده پرحادثه زعفرانیه، در حال اخذ است وتلاش می‌کنیم پس از ثبت در سامانه ستاد ایران، پیمانکار طرح تا پیش از دهه فجر مشخص شود تا عملیات اجرایی آغاز شود.

وی به کندی کار در واریانت نصریان در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این نقطه از جمله محورهای حادثه‌خیز بوده که خوشبختانه در پنج ماه گذشته با تزریق اعتبارات و رفع مسائل فنی پیمانکار، عملیات اجرایی با سرعت مطلوبی در حال انجام است.

رفیعی بیان داشت: از چهار کیلومتر این مسیر حدود دو کیلومتر به صورت چهارخطه مورد بهره‌برداری قرار گرفته و پیش‌بینی ما این است که تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری کل چهار کیلومتر این محور نیز به طور کامل زیر بار ترافیک برود.

مدیرکل راه شهرسازی استان اظهار کرد: در محور دهلران به سمت اندیمشک، از کیلومتر صفر تا دوازده که از خروجی دهلران تا سه‌راهی موسیان امتداد دارد، عملیات اجرایی پل فرخی در حال اتمام است و امیدواریم این قطعه ۱۲ کیلومتری نیز تا دهه فجر به صورت چهارخطه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی تاکید کرد: از کیلومتر ۱۲ تا ۳۰ محور دهلران به اندیمشک پیمانکار مشخص شده و از کیلومتر ۳۰ تا ۵۸ نیز شرکت دیگری با سرعت مناسبی در حال اجرای تعهدات خود است.

رفیعی افزود: بیشتر مسیر دهلران به اندیمشک توسط پیمانکاران متفاوت تحت نظارت اداره‌کل راه و شهرسازی استان و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با پیشرفت مناسبی در حال اجراست.