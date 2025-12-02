۲۰ کیلومتر دیگر از محور مهران-دهلران کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه روز سه شنبه در دیدار با مدیرکل راه شهرسازی استان ضمن تقدیر از همکاری و نگاه خوب مجموعه وزرات راه شهرسازی و اداره کل اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزهای انجام شده قطعه اول دهلران به اندیمشک به طول ۱۲ کیلومتر قبل از سال زیر بار ترافیک می‌رود.

وی به اهمیت حذف محدوده حادثه‌خیز نصریان اشاره کرد و گفت: به زودی عملیات اجرایی چهارخطه کردن ۲۰ کیلومتر دیگر از مسیر مهران به دهلران کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: پروژه رفع نقاط حادثه‌خیز «سنگر نادر» با تخصیص ۱۳ میلیارد تومان اعتبار فعال و در حال اجراست که با تکمیل آن شاهد کاهش حوادث در این نقطه حادثه خیر خواهیم بود.

فرماندار دهلران با اشاره به مطالبه مردمی برای رفع مشکلات نقاط حادثه‌خیز «دنه»، گفت: این پروژه ۳۵ کیلومتری نیازمند ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار است و باید فرآیند انتخاب مشاور و انجام مطالعات آن به سرعت پیگیری شود.

یگانه ادامه داد: قرار گرفتن پروژه جاده «هور» برای تسهیل تردد به بخش زرین‌آباد و میمه باید مورد توجه قرار گیرد تا این بخش‌ها از بن بست خارج شوند.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی مسکن مهر این شهر، خواستار پیگیری جدی برای تکمیل زیرساخت‌ها، بهسازی معابر و اجرایی شدن توافق‌نامه با شهرداری در این زمینه شد.

یگانه از تکمیل طرح جامع شهر دهلران خبر داد و گفت: با نهایی شدن این طرح که بسیاری از مشکلات شهر در آن لحاظ شده، روند توسعه شهری شتاب خواهد گرفت.