بزرگترین رصدخانه حوزه آموزش و پرورش افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجتمع آموزشی ورزشی پیشرفته که دارای رصدخانه ای با تجهیزات وقابلیت انتقال هم زمان اطلاعات به هنگام رصد در پرده نمایشی است، با حضور دکتر علیرضا علی احمدی وزیر آموزش وپرورش، دراستان قم، به بهره برداری رسید.

این مجموعه که برای نخستین بار درحوزه آموزش و پرورش در این استان، راه اندازی شده، ویژه بانوان بوده و در وسعتی به مساحت 17 هزار متر مربع با زیربنای 7 هزار متر مربع واقع شده است.

بنابراین گزارش، زمین این بنا توسط خیر گرانقدر علی گیوه چیان، اهداء و در سفر استانی گذشته هیات دولت با هزینه ای بالغ بر17 میلیارد ریال توسط هیات دولت تامین اعتبار شده است که هم اکنون به بهره برداری رسیده است.

از دیگر ویژگی های برجسته ی این مجموعه وجود کتابخانه ای به وسعت 2 هزار متر مربع می باشد که جامع ترین کتابخانه وسالن مطالعه را به خود اختصاص داده است.

همچنین وجود 5 کلاس آموزشی، یک باب نمازخانه ، 8 اتاق اداری وسالن اجتماعات با قابلیت های پرده نمایش و پخش برنامه های آموزشی، از دیگر ویژگی های این مجموعه است.

از دیگر بخش این مجموعه می توان به وجود یک سالن ورزشی استاندارد با 4 سالن ورزشی جانبی اشاره کرد ، که ساخت آن دراستان قم، بی نظیر است. مساحت این مجموعه 2 هزار متر مربع است.