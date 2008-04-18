به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد به گفته مسئولان کمپانی واینستین که "شانگهای" را تهیه می‌کند، بخش‌هایی از فیلم نیز در تایلند و احتمالا چین فیلمبرداری می‌شود تا روز کریسمس برای نمایش در آمریکای شمالی آماده نمایش شود.





میکائیل هافستروم و جان کیوساک

پیش از این قرار بود فیلم جدید هافستروم سوئدی در چین فیلمبرداری شود، اما پس از آنکه حدود سه میلیون دلار صرف مراحل پیش تولید آن شد، مقامات چینی فوریه پیش اعلام کردند که آنها اجازه فیلمبرداری در این کشور را ندارند.

با این حال واینستین همچنان امیدوار است برای فیلمبرداری تعدادی از صحنه‌های "شانگهای" با چینی‌ها به توافق برسد. فیلمنامه‌ را حسین امینی، فیلمنامه‌نویس 42 ساله ایرانی ساکن بریتانیا نوشته که سال 1998 برای فیلم "بال‌های کبوتر" با بازی هلنا بونهم کارتر بر مبنای رمان هنری جیمز نامزد اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی شد.

داستان "شانگهای" در جنگ جهانی دوم چهار ماه پیش از حمله ژاپنی‌ها به پرل هاربر اتفاق می‌افتد و درباره یک آمریکایی با بازی کیوساک است که به شانگهای تحت اشغال ژاپنی‌ها که فساد در آن غوغا می‌کند بازمی‌گردد و متوجه می شود دوستش کشته شده است. او در همان حال که می‌کوشد به راز قتل پی ببرد، رازی بزرگتر را کشف می‌کند.

"اهریمن" و "از خط خارج شده" دیگر فیلم‌های هافستروم 48 ساله است که فیلم اول نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان بود. او پارسال فیلم موفق "1408" را با بازی کیوساک روی پرده داشت.