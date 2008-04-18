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۳۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۱۰

پنج فیلم جدید در شبکه نمایش خانگی

پنج فیلم سینمایی ایران و خارجی در نخستین مرحله توزیع فیلم‌های سینمایی در سال 87 با قیمت هزار تومان از سوی موسسه رسانه‌های تصویری وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی موسسه رسانه‌های تصویری اعلام کرد در این مرحله دو فیلم سینمایی ایرانی "سایه‌های سرد" مرتضی افضلی محصول 1385 و "پاتوق" جواد مزدآبادی محصول 1386 عرضه می‌شود. فیلم‌های "نابودی"، "مأموریت در لندن" و "تصویری از آرژانتین" محصول 2005 دیگر عناوینی هستند که وارد شبکه نمایش خانگی خواهند شد.

همچنین فیلم‌های سینمایی "هنر جنگ" محصول 2000، "سایه شوگان" محصول 1990 ژاپن، "شکاک" محصول هند، "دل‌های هندوستانی محصول 2000 هند و "سربازان سگی" محصول انگلستان که پیش از این به شبکه نمایش خانگی آمده‌اند، برای دومین بار عرضه می‌شوند.

کد مطلب 667622

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