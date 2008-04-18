به گزارش خبرنگار مهر، دومین فیلم بلند امیریوسفی که در آخرین روزهای سال 86 از شورای نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد پروانه نمایش عمومی گرفت، با رایزنیهای انجام شده پس از فیلم "پابرهنه در بهشت" در گروه سینمایی عصر جدید به نمایش درمیآید.
از آنجا که این گروه شامل تعداد کمی از سینماهای تهران است، پخشکننده فیلم (فیلمیران) در حال رایزنی برای در اختیار گرفتن چند سالن سینمای آزاد است. پیشبینی میشود "آتشکار" با توجه به مضمون خاصی که دارد یکی از فیلمهای پرفروش سال 87 باشد.
"آتشکار" دومین ساخته امیریوسفی پس از "خواب تلخ" از فیلمهای متفاوت سینمای ایران محسوب میشود. "خواب تلخ" که برنده آخرین جایزه سینمای ایران از جشنواره کن است، سال 2004 جایزه ویژه دوربین طلایی را از بخش اصلی و جایزه نگاه جوان را از بخش دوهفته کارگردانان به دست آورد.
"آتشکار" مسئلهای اجتماعی را با درونمایه طنز روایت میکند و داستان یک کارگر آتشکار است که بر سر تصمیمی با روح پدرش درگیر میشود. در این فیلم حمید فرخنژاد با چهرهای متفاوت ظاهر شده و سایر بازیگران آن غیرحرفهای هستند.
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