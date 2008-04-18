اولویت بندی طرحهای مهم آموزش و پرورش در سال نوآوری و شکوفایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگاران در قم، افزود:‌ هم اکنون ستادی در آموزش و پرورش با حضور نمایندگان معاونت های سازمانها و مشاور نوآوری وزیر ایجاد شده تا راهکار لازم برای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری پیش بینی گردیده و دراین باره، تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی گفت: از جمله برنامه های این وزارتخانه در راستای نوآوری و شکوفایی، نوعی مدرسه داری با رویکرد نوآوری، تعامل بین دانش آموز و معلم و روش تدریس فعال و به دور از حافظه محوری است.

علی احمدی ادامه داد: طراحی درسی در راستای کمک به یادگیری در فرآیند نوآوری، تفکر راهبردی، حل مسئله، کارآفرینی، نوآوری، خلاقیت و روش تحقیق، مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش، همکاری دو جانبه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش را در راستای نوآوری، از دیگر اقدامات موثر در این زمینه دانست و افزود: توجه به جنبه های هنری در فعالیتهای فوق برنامه از جمله اقدامات دیگر در این خصوص است.

وی، رسیدگی به بخش دانش آموزان استعدادهای درخشان را از دیگر فعالیتهای حوزه ی نوآوری دانست و افزود: در سطوح آموزش و پرورش بازنگری نوع رشته ها مبتنی بر فناوری نوین و برگرفته از آموزش بین رشته ای دنبال می شود.

وی افزود: در راستای فرآیند نوآوری در بخش المپیادهای علمی مدارس استعدادهای درخشان مراکز رشد و «پارک فناوری» با همکاری دانشگاهها در حال پیگیری است.

علی احمدی در خصوص ایجاد فرهنگ نوآوری گفت: تلاش می شود به کمک مجلات رشد و هفته نامه نگاه، شکوفایی با جنبه های مختلف دنبال شود.

وی از جمله فعالیتهای دیگر را احداث حوزه علم در "شهر آفتاب" در جوار مرقد حضرت امام (ره) درسال شکوفایی و نوآوری دانست.

وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت: رویکرد نوین راهبردی در برنامه های مذکور این وزارتخانه مطمئنا به یکسال محدود نشده و لذا تحقق چشم انداز ایران 1404 در دراز مدت ادامه خواهد یافت.