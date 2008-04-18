گرانیهای بخش مسکن ساختگی و کاذب است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه گرانیهای اخیر بی رویه و افسار گسیخته است و مردم را دچار مشکل کرده، اظهار داشت: گروهی بی فرهنگ و بی خبر از خدا سعی دارند با ایجاد گرانی از وضعیت ساخته شده بهره برداری سیاسی کنند.

وی تاکید کرد: امروز گرانی مسکن و سود جویی برخی افراد از این امر موجب ایجاد مشکلات برزگ برای مردم شده است.

نماینده ولی وفقیه در استان و امام جمعه زنجان از مسئولان قضایی و امنیتی استان خواست مانع از روند فعالیت این افراد در جامعه شوند.

واعظی با اشاره به فعالیتهای گسترده دولت نهم در زمینه خدمت به مردم از مردم خواست قدر دولت نهم را دانسته و در راستای تحقق برنامه های عدالت محوری این دولت تلاش نمایند.

وی در ادامه با اشاره به روز 29 فرودین ماه، روز گرامیداشت ارتش عنوان کرد: موقعیت برتر کنونی ایران در سطوح مختلف مرهون ایثار، استقامت و پایمردی فرزندان مخلص و توانمند ایران در عرصه های مختلف است.

وی با تاکید بر اینکه ارتش ایران در آماده ترین شرایط خود قرار دارد افزود: رشادت ها و حماسه آفرینی ها غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر ملت ایران پوشیده نیست.

حجت الاسلام واعظی گفت: امروز جایگاه ارتش ایران به مراتب برتر از گذشته است و ارتش مقتدر ایران هر روز به دستاوردهای بزرگی در عرصه های مختلف دست می یابد.

وی در ادامه با تاکید بر حضور گسترده و پرشور مردم در دور دوم انتخابات مجلس هشتم، مردم حوزه های انتخابیه زنجان و طارم و خدابنده را برای شرکت پرشور و گسترده در مرحله دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی دعوت کرد.

امام جمعه زنجان افزود: مردم ایران با حضور گسترده و قاطع خود همانند دور اول باعث دلگرمی مسئولان نظام و دلسردی بدخواهان کشور و نظام خواهند شد.

حجت الاسلام واعظی در ادامه با توصیه به غرب برای دست برداشتن از کارشکنی در برابر اقتدار و توسعه ایران اسلامی، گفت: غرب سعی کند بیش از این خود را در دنیا تحقیر نکند و در قبال عظمت ملت ایران تسلیم شود.