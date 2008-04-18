کوروش کمالی سروستانی مدیر مرکز سعدی شناسی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز، با اشاره به برگزاری مراسم یادبود روز سعدی در اول اردیبهشت ماه در شیراز گفت: با توجه به اینکه برپایه تقسیم بندی دهه سعدی شناسی امسال به نام "گلستان" سعدی نامگذاری شده، سخنرانی های علمی این همایش نیز پیرامون این اثر سترگ سعدی شیرازی خواهد بود.

وی پیرامون برنامه های یادروز سعدی عنوان کرد: در مراسم علمی یادروز سعدی، آیت الله حائری شیرازی، غلامحسین دینانی پیرامون "حکمت در گلستان سعدی"، محمد یوسف نیری پیرامون "لطایف عشق عرفانی در گلستان"، علی محمد حق شناس پیرامون "شجره های ممنوعه در گلستان سعدی"، میرجلال الدین کزازی پیرامون "سعدی و لافونتن"، سعید حمیدیان درباره "تشنیع های ناروا به سعدی"، حسن میرعابدینی درباره " تاثیر گلستان در داستان نویسی معاصر ایران"، کامیار عابدی درباره " اشاره ای چند به تاثیر گلستان سعدی بر شاعران و قلمزنان ادبی و فرهنگ ایران در سده بیستم میلادی"، محمد قراگوزلو پیرامون "نظریه انحطاط به روایت سعدی و ابن خلدون" و محمود عبادیان پیرامون "حکایتهای گلستان سعدی از منظر مناسبت عنصر نثر و نظم آنها" سخنرانی خواهند کرد.

کمالی یادآور شد: علاوه بر سخنرانان مذکور، مظاهر مصفا و اصغر دادبه از سعدی پژوهان برجسته کشور نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.

وی ضمن تشریح برنامه های جنبی یاد روز سعدی گفت: انتشار دفتر یازدهم سعدی شناسی، انتشار کتاب "گلستان واره" که به بررسی بیش از 70 اثر تالیف شده به تقلید گلستان می پردازد، انتشار کتاب "گلستان خوشخوان" بر اساس چاپ استاد فروغی، چاپ پوستر و کارت حکایتهای گلستان، نمایشگاه خط و نقاشی علیرضا کریم پور، گلباران آرامگاه سعدی و بازدید رایگان از آرامگاه شیخ در روز اول اردیبهشت از جمله این برنامه های یاد روز سعدی است.

به گفته کمالی سروستانی این مراسم با همکاری استانداری فارس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی فارس، بنیاد فارس شناسی و دانشنامه فارس برگزار می شود.

مدیر مرکز سعدی شناسی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح کارنامه انتشار آثار سعدی در سال گذشته عنوان کرد: بر اساس آمار، در این سال در مجموع 83 عنوان کتاب در شمارگان 281هزار و 300 نسخه با موضوع سعدی منتشر شده است.