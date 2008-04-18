مخالفت قاطع پاکستان با نظارت واشنگتن بر زرداخانه هسته ای این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"محمود قریشی" درجمع خبرنگارن اظهار داشت: هیئت رهبری ملی که متشکل از رئیس ‌جمهور، نخست ‌وزیر، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و اشخاص دیگری است، تاکید کرده ‌اند که امکان حضور خارجیها در این هیئت جهت نظارت بر زرادخانه‌ های هسته ‌ای پاکستان وجود ندارد. این موضوع به منافع ملی ما مربوط است و ما هرگز نظارت خارجی را نخواهیم پذیرفت.

وزیر خارجه‌ پاکستان افزود: هیچ ناظر خارجی نمی ‌تواند به بخش طرح ‌های استراتژیک ما به هر بهانه ‌ای وارد شود و اعتماد به هر فرد خارجی در این زمینه نادرست است.

این در حالی است که در روزهای گذشته سفارت آمریکا در اسلام آباد در بیانیه ‌ای اعلام کرده بود: آمریکا خواهان همکاری با نظام دموکرات پاکستان به ویژه در بخش امنیت هسته ای است.

بر اساس این بیانیه، دولت آمریکا پیشنهاد اختصاص ‌٥/١ میلیارد دلار را به عنوان کمک مالی سالیانه‌ آ‌مریکا به پاکستان در طول ‌١٠ سال آینده جهت حمایت از سازمان‌های جامعه‌ مدنی و دموکرات پاکستان، به کنگره داده است.

به گزارش مهر، آمریکا از مدتها قبل به بهانه حضور القاعده و طالبان در پاکستان و امکان دستیابی این گروه های تروریستی به زرادخانه هسته ای این کشور، با توسل به راه های مختلف خواستار مشارکت در حفظ امنیت تاسیسات هسته ای پاکستان شده، اما اسلام آباد تا کنون در برابر این خواسته ایستادگی کرده است.