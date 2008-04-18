اجرای دو نمایش در فرهنگسرای دختران

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش تلفیقی است از اجرای زنده و عروسکی با نگاهی متفاوت به قصه‌های "حسن و خانوم حنا"، "خروس زری پیرهن پری"، "میهمان‌های ناخوانده"، "کدو قلقله‌زن"،‌ "ماه‌پیشونی" و "بزبز قندی" می‌کوشد مخاطب خود را به دقت و تأمل در قصه‌های قدیمی تشویق کند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از سارا حسنی، فرهاد تلألو، بیتا خارستانی، روشنک کریمی و حامد مدرس بازیگران و عروسک گردانان، روشنک کریمی دستیار کارگردان، مازیار رنجبر طراح و سازنده عروسک، ولی‌الله شاکر طراح صحنه و دکور، فراز تلألو آهنگساز و داریوش منصوری طراح پوستر و بروشور. اجرای صبح این نمایش ویژه مهدها و مدارس است.

نمایش عروسکی "سلطان شکمو" به نویسندگی و کارگردانی مجتبی مهدی از اول اردیبهشت ساعت 9 و 30/10 ویژه مهدها و مدارس در فرهنگسرای دختران به صحنه می‌رود. این نمایش تلفیقی از اجرای زنده و عروسکی است با مشارکت کودکان برای تقویت اعتماد به نفس و روحیه همکاری آنان.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از حسین شعالی، ولی‌الله ثقفی و حامد مدرس بازیگران، ولی‌الله شاکر طراح عروسک و فراز تلألو آهنگساز. علاقمندان به دیدن این نمایش‌ها می‌توانند به فرهنگسرای دختران واقع در فلکه اول صادقیه، بلوار فردوس مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 44002270 و 44081038 تماس بگیرند.