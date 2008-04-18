شماره فکری هم به گلزنی برهانی کمک نکرد / کریمی گل ابومسلم را ندید

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه های دیدار این دو تیم که با برتری 2 برصفر ابومسلم به پایان رسید را در زیر می خوانید:

* هواداران تیم فوتبال ابومسلم مشهد به دنبال شکست اخیر تیم فوتبال استقلال مقابل پگاه گیلان با سردادن شعارهایی از شکست سنگین آبی پوشان یاد می کردند.

* تا نیم ساعت مانده به آغاز بازی ابومسلم - استقلال هنوز نیمی از سکوهای ورزشگاه ثامن الائمه خالی بود.

* فیروز کریمی قصد داشت در این بازی از وجود محسن بیاتی نیا در ترکیب اصلی تیم استقلال استفاده کند اما با نظر پزشک تیم، بیاتی نیا از فهرست نفرات اصلی آبی پوشان خارج شد و جای خود را به علی علیزاده داد.

* پیش از آغاز بازی مربیان تیم فوتبال ابومسلم به سمت نیمکت استقلال رفتند و به مربیان این تیم خیرمقدم گفتند.

* مجتبی جباری بازیکن محروم تیم فوتبال استقلال این تیم را در سفر به مشهد همراهی می کرد و با لباس شخصی از روی سکوهای ورزشگاه ثامن الائمه مشهد بازی تیمش را تماشاگر بود.

* آتیلا حجازی مربی و آنالیزور تیم فوتبال استقلال تهران این تیم را در سفر به مشهد همراهی نمی کرد.

* پیش از آغاز بازی برای ادای احترام به روح مرحوم سید مهدی نجمی ، مدیرعامل پیشین باشگاه ابومسلم مشهد یک دقیقه سکوت در ورزشگاه اعلام شد اما سر و صدا در ورزشگاه به حدی زیاد بود که هیچ کس متوجه صدای گوینده ورزشگاه نشد که از حاضرین می خواست با خواندن فاتحه و یک دقیقه سکوت به روح مرحوم نجمی ادای احترام کنند.

* آرش برهانی مهاجم تیم فوتبال استقلال که در فصل جاری با پیراهن شماره 17 برای این تیم بازی کرده است، در بازی امروز پیراهن شماره 6 را برتن کرده بود اما با شماره جدید هم نتوانست گلزنی کند. او شماره 6 محمود فکری را به تن کرده بود.

* فیروز کریمی ثانیه های پیش از پایان مسابقه در نیمه اول از زمین مسابقه خارج شد و تک گل پیروزی بخش ابومسلم در این نیمه را نیز ندید.

* در نیمه دوم بارش باران آغاز شد و زمین را لغزنده کرد که همین مسئله کار دو تیم را دشوار کرده بود.

* با خروج امیر حسین صادقی از زمین مسابقه در نیمه دوم وحید طالب لو بازوبند کاپیتانی را به بازو بست. او برای نخستین بار بود که بازوبند کاپیتانی را به بازو می بست.

* شادی پس از گل عرفان اولروم جالب توجه بود. او پس از گشودن دروازه آبی پوشان در دقیقه 59 نیمی از دور زمین را طی کرد.

* علی فتح الله زاده، ناصر شفق، هاشم غیاثی (مدیرعامل پیشین باشگاه پاس تهران) از تماشاگران ویژه بازی امروز بودند.

* هواداران تیم فوتبال استقلال زمانی که تیم شان از ابومسلم عقب افتاده بود از کادر فنی این تیم خواهان حضور محمد نوازی در زمین مسابقه بودند اما وی فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد.

* در نیمه دوم با وجود ورود علیرضا منصوریان و فرهاد مجیدی به زمین مسابقه بازهم بازوبند کاپیتانی تیم فوتبال استقلال به بازوی وحید طالب لو بسته بود.