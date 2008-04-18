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۳۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۸:۲۷

موافقت دولت با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم در سال جاری

موافقت دولت با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم در سال جاری

هیئت وزیران قیمت تضمینی خرید گندم را در سال زراعی 87-86 افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه 28/1/87 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و  به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، قیمت تضمینی خرید گندم معمولی در سال زراعی 1387-1386 را هر کیلوگرم دو هزار و هشتصد (2800) ریال و گندم دروم هر کیلوگرم سه هزار و دویست (3200) ریال با شرایط چهار درصد (4%) افت مفید و دو درصد (2%) افت غیر مفید تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه، دولت همچنین عوارض صادرات گندم و آرد به ترتیب دو هزار (2000) ریال و دو هزار و پانصد (500/2) ریال تعیین کرد.

گفتنی است، هیئت دولت پیش تر  در تاریخ 23/8/86 قیمت تضمینی خرید گندم معمولی در سال زراعی 1387-1386 را هر کیلوگرم 2250 ریال و گندم دروم هر کیلوگرم 2350 ریال با شرایط چهار درصد (4%) افت مفید و دو درصد (2%) افت غیر مفید تعیین کرده بود که با اصلاح این مصوبه از سوی دولت، قیمت تضمینی خرید گندم در سال زراعی 87-86 افزایش یافت.

این تصویب نامه از سوی معاون اول رئیس جمهور  در تاریخ 28/1/87 برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 667707

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