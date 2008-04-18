موافقت دولت با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه 28/1/87 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، قیمت تضمینی خرید گندم معمولی در سال زراعی 1387-1386 را هر کیلوگرم دو هزار و هشتصد (2800) ریال و گندم دروم هر کیلوگرم سه هزار و دویست (3200) ریال با شرایط چهار درصد (4%) افت مفید و دو درصد (2%) افت غیر مفید تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه، دولت همچنین عوارض صادرات گندم و آرد به ترتیب دو هزار (2000) ریال و دو هزار و پانصد (500/2) ریال تعیین کرد.

گفتنی است، هیئت دولت پیش تر در تاریخ 23/8/86 قیمت تضمینی خرید گندم معمولی در سال زراعی 1387-1386 را هر کیلوگرم 2250 ریال و گندم دروم هر کیلوگرم 2350 ریال با شرایط چهار درصد (4%) افت مفید و دو درصد (2%) افت غیر مفید تعیین کرده بود که با اصلاح این مصوبه از سوی دولت، قیمت تضمینی خرید گندم در سال زراعی 87-86 افزایش یافت.

این تصویب نامه از سوی معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 28/1/87 برای اجرا ابلاغ شده است.

