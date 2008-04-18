زمان به عقب برگرددهرگز به استقلال نمی آیم/ جنس استقلال جور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی که پس از شکست تیمش برابر ابومسلم با خبرنگاران گفتگو می کرد، ضمن بیان این مطلب افزود: دیدار استقلال و ابومسلم از نظر فنی در شرایط مطلوبی قرار داشت. ما بازی را خوب شروع کردیم و تا قبل از گل برتر از حریف عمل کردیم اما یک اشتباه بچگانه و بی تجربگی باعث شد نیمه اول را با شکست پشت سربگذاریم.

کریمی ادامه داد: در نیم دوم تلاش زیادی کردیم تا نتیجه را تغییر دهیم. حتی چند تغییر هم در ترکیب تیم انجام دادیم اما بدشانسی و ضعف در گلزنی باعث شد نتوانیم به خواسته مان برسیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید" اگر زمان به عقب برگردد حاضر به قبول مسئولیت استقلال هستید؟" گفت: اگر اینطور بود هرگز به استقلال نمی آمدم. من تجربه حضور در این تیم را نداشتم چرا که استقلال شرایط خاص خودش را دارد. من ابومسلم را در نیم فصل دوم سالهای قبل در شرایطی تحویل گرفتم که رو به سقوط بود اما این تیم را در لیگ نگه داشتم. با این حال شرایط استقلال فرق می کند.

کریمی افزود: در این مدت با تمام وجود در خدمت استقلال بودم و در تمام تمرینات شرکت کردم اما نتوانستیم به موفقیت دست پیدا کنیم. استقلال بازیکنان خوبی دارد اما جنس این تیم جور نیست.

وی در پایان گفت: بازیکنان ما هنوزدر شوک شکست برابر پگاه قرار داشتند و با استرس به مصاف ابومسلم رفتند و نتوانستند در کار گروهی موفق باشند.