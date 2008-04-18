سه بازیکن منچستریونایتد قرارداد خود را تمدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکرنت، تا پیش از این انتظار می رفت وس براون، مدافع من یونایتد ، در پایان این فصل از رقابت ها از این تیم جدا شود اما او حاضر شده با انعقاد قراردادی چهار ساله با دستمزد هفتگی 50 هزار پوند، در این تیم بماند.

این بازیکن 28 ساله 41 بار در رقابت های این فصل با پیراهن منچستریونایتد به میدان رفته است. غیبت بلند مدت گری نویل به براون فرصت می دهد تا در ترکیب اصلی تیم قرار بگیرد.

در حالی که ریو فردیناند و وس براون بازیکنان قدیمی منچستریونایتد به حساب می آیند، فرگوسن می تواند امیدوار باشد که مایکل کریک هم به حضور خود در اولدترافورد ادامه دهد. وی گفت: مذاکرات با کریک در مرحله بسیار خوبی قرار دارد.

مایکل کریک دو فصل قبل با انعقاد قراردادی به ارزش 18 میلیون پوند از تاتنهام به منچستر یونایتد پیوست.