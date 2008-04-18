آغاز فعالیت مدیریت"نادو"ایران در فوتبال / انجام تست دوپینگ از هشت بازیکن

به گزارش خبرنگارمهر، به دنبال دستورکتبی کیومرث هاشمی رئیس مرکز ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و معاون سازمان تربیت بدنی مبنی برسلب اختیارات کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال ، نمونه گیری از بازیکنان این رشته و واگذاری این مسئولیت به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ امروز افسران نادو از هشت بازیکن لیگ برتری تست دوپینگ به عمل آوردند.

گروه شش نفره ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در آغاز کار خود برای کنترل دوپینگ در رشته فوتبال امروز با حضور در ورزشگاه راه آهن تهران ، از چهار بازیکن تیم های راه آهن و پاس تهران نمونه گیری کردند.

مهدی ثابتی و شاهین شفیعی از تیم راه آهن و سعید دقیقی و سارو اختیارویچ از تیم پاس همدان نفراتی بودند که در لیست نمونه گیری ماموران نادو قرار گرفتند .

دیدار تیم های راه آهن و پاس همدان در تهران با تساوی بدون گل به پایان رسید.

امروز همچنین در ورزشگاه ثامن مشهد از 4 بازیکن تیم های ابومسلم و استقلال تست دوپینگ گرفته شد که متولی این تست ها مشخص نشده است. امید رضا روانخواه و مهدی امیرآبادی از استقلال و رضا ناصری و علی حقدوست از تیم ابومسلم بازیکنانی بودند که در تست دوپینگ شرکت کردند.

دیدار تیم های ابومسلم مشهد و استقلال در مشهد با برتری 2 بر صفر تیم ابومسلم به پایان رسید.