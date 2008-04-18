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۳۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۸:۴۹

هفته بیست و هشتم لیگ برتر/

تساوی پرسپولیس و ملوان در پایان نیمه اول / پیروزی صنعت نفت برابر مقاومت سپاسی

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی با تساوی به پایان رسید و صنعت نفت با یک گل برابر مقاومت سپاسی به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در هفته بیست وهشتم از ساعت 18 امروز دو تیم پرسپولیس و ملوان به قضاوت سعید مظفری زاده در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که در پایان نیمه اول دو تیم به تساوی بدون گل دست یافتند.

در این نیمه دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند و موقعیت های خوبی هم برای گلزنی داشتند اما در نهایت به تساوی بدون گل دست یافتند.

در دیگر دیدار امروز که همزمان با بازی پرسپولیس و ملوان برگزار می شود، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با یک گل از مقاومت سپاسی شیراز پیش است.

کد مطلب 667733

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