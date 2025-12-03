باید به سمت کشاورزی «حفاظتی» حرکت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در دهمین کاروان ترویج بهره‌وری کشاورزی ویژه روز جهانی خاک که در روستای «بابا عباس» برگزار شد، با اشاره به اهمیت خاک به‌عنوان بستر حیات و تأمین‌کننده اصلی نیازهای بشر، اظهار داشت: تصویب قانون حفاظت از خاک گامی بلند، ملی و تاریخی در جهت صیانت از این سرمایه ارزشمند است.

وی گفت: خاک، اساس بقا، تکثیر و استقرار حیات است و حفظ آن برای نسل‌های آینده امری ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به دو محدودیت اساسی در حوزه خاک، گفت: اول اینکه تشکیل هر سانتیمتر خاک بسته به شرایط اقلیمی، بین ۸۰۰ تا ۴۰۰۰ سال زمان می‌برد و دوم مسئله فرسایش خاک است که به‌ویژه با وقوع سیلاب‌ها تشدید می‌شود.

صیادی، راهکار اصلی مقابله با این چالش‌ها را حرکت به سمت کشاورزی حفاظتی عنوان کرد و افزود: برای حفظ خاک، باید روش‌های سنتی را کنار گذاشته و به سمت کاهش عملیات خاک‌ورزی، حفظ بقایای گیاهی در سطح مزرعه و اجرای تناوب زراعی حرکت کنیم. حذف گاوآهن از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در بخش کشاورزی از جمله نوسانات جهانی، تغییرات اقلیمی و گستردگی زنجیره تولید تا مصرف، بر لزوم همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و بهره‌گیری از برنامه‌های بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه و برنامه راهبردی بخش کشاورزی استان تأکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، نقش فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری را در تلاقی با مسائل آب‌وخاک بسیار مهم عنوان کرد و گفت: تقویت این فعالیت‌ها، امنیت غذایی و تولید کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد.

صیادی، مأموریت اصلی مجموعه تحت مدیریت خود را همراهی و انتقال دانش نوین به کشاورزان، ایجاد و بهسازی زیرساخت‌ها نظیر کانال‌های آبیاری، جاده‌های بین مزارع و قنوات و تأمین نهاده‌های موردنیاز مانند بذر و کود عنوان کرد.

وی عنوان کرد: روش‌های سنتی دیگر پاسخگو نیست و تنها با عزمی جمعی، همراهی کشاورزان و به‌کارگیری علم و تجربه می‌توانیم خاک را که منشأ تأمین نیازهای اساسی انسان است، حفظ و تقویت کنیم.