اعتراض جدید هواداران پرسپولیس به نتایج ضعیف این تیم / خوشحالی از شکست استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه های این دیدار که با برتری 2 برصفر شاگردان افشین قطبی به پایان رسید را در زیر می خوانید:

* بدنبال شکست های تیم فوتبال پرسپولیس هواداران این تیم پیش از آغاز بازی امروز مقابل ملوان انزلی با حرکتی جالب توجه اعتراض خود را نشان دادند. آنها دقایقی پیش از آغاز بازی پشت خود را به سمت زمین چمن ورزشگاه آزادی کرده بودند و تنها افشین قطبی را تشویق می کردند.

* هواداران پرسپولیس امروز پیش از آغاز بازی تنها به تشویق کریم باقری پرداختند و از تشویق دیگر بازیکنان تیم خودداری کردند.

* پیش از آغاز بازی مربیان تیم فوتبال پرسپولیس سمت نیمکت تیم فوتبال ملوان رفتند و با مربیان این تیم خوش و بش کردند.

* از بین بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس نیز حسین بادامکی ، حسن رودباریان ، عباس آقایی ، سپهر حیدری و محمد نصرتی نزد مربی ملوان رفتند و از وی اجازه حضور در زمین مسابقه گرفتند.

* بالغ بر 35 هزار تماشاگر برای تماشاگر بازی امروز تیم فوتبال پرسپولیس- ملوان به ورزشگاه آزادی آمدند و از این جمع تعداد اندکی نیز طرفداران تیم ملوان بودند که با حضور در جایگاه هواداران منتسب به تیم استقلال حضور یافته بودند و با همراهی آنها تیمشان را تشویق می کردند.

* پیش از آغاز بازی نارنجک دست ساز در ضلع جنوبی ورزشگاه آزادی منفجر شد.

* هواداران تیم فوتبال پرسپولیس پیش از آغاز بازی با سر دادن شعارهایی، از عملکرد تیم طی بازی های اخیر ابراز نارضایتی کردند.

* حسن بیادی ، حبیب کاشانی ، افشین پیروانی ، عزیز محمدی ، محمدرضا مامانی و حسین کعبی از جمله تماشاگران ویژه بازی امروز بودند.

* فرمان کریمی مدیر عامل باشگاه شیرین فراز کرمانشاه اواخر نیمه نخست بازی امروز وارد ورزشگاه آزادی شد و با حضوردر جمع هواداران پرسپولیس بازی این تیم را به تماشا نشست.

* در بین دو نیمه از اسکوربرد ورزشگاه آزادی اخبار ورزشی پخش شد . پخش تصاویر گل های ابومسلم به استقلال شادی هواداران پرسپولیس را به دنبال داشت.

* پس از به ثمر رسیدن گل نخست پرسپولیس باز هم در ورزشگاه نارنجکی دست ساز منفجر شد شد.