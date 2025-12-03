به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی شامگاه چهارشنبه در نشست هماندیشی با اصحاب رسانه استان زنجان، با اشاره به تأثیر همافزایی رسانهها و مدیران اجرایی در پیشبرد برنامههای توسعهای، گفت: همکاری رسانهها و مدیران در توسعه و پیشرفت منطقه و استان نقش مهمی دارد و نقش رسانهها در ارتباطسازی، اطلاعرسانی و نظارت بیش از گذشته اهمیت دارد.
مشاور وزیر و رئیس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر نقش تعیینکننده رسانهها در حکمرانی نوین، افزود: رسانهها و نخبگان این حوزه در انتقال درست اخبار، ارتقای اعتماد عمومی و شکلدهی به فرهنگ توسعه، نقشی بیبدیل دارند.
کریمی با اشاره به اینکه زنجان یکی از پرتراکمترین استانها از نظر تعداد رسانههای دارای مجوز است، افزود: فعالیت بیش از ۱۰۰ رسانه رسمی در این استان، زنجان را به یکی از محورهای جریانساز رسانهای کشور تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت هماهنگ میتواند نقشی ملی ایفا کند.
رئیس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی نقش رسانهها را فراتر از نظارت و تحلیل دانست و گفت: رسانهها باید در کنار نقد حرفهای، نقش همراه و پشتیبان توسعه را نیز ایفا کنند. تلنگرهای مبتنی بر واقعیت و نقدهای کارشناسی، موتور اصلاح امور در دستگاههاست.
کریمی با تأکید بر ضرورت تقویت اخلاق رسانهای و رفتار حرفهای ادامه داد: مدیران وزارت راه و شهرسازی خود را در برابر رسانهها و مردم پاسخگو میدانند. اعتمادسازی و ارتباط مستقیم میان رسانهها و دستگاههای اجرایی، شفافیت را افزایش میدهد و در نهایت به ارتقای رضایتمندی مردم منجر میشود.
تاکید بر نشستهای مستمر و روایتگری میدانی از پروژهها
وی با بیان اینکه رسانهها باید روایتگر اول پروژههای مهم عمرانی استان باشند، گفت: نشستهای منظم، تورهای رسانهای و گزارشهای میدانی باید مستمر برگزار شود تا مردم تصویر روشن و واقعی از روند اجرای پروژهها دریافت کنند.
رئیس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از نگاههای جناحمحور به عرصه رسانهای کشور اظهار داشت: طبقهبندی رسانهها بر اساس گرایش سیاسی نهتنها غلط است، بلکه مانع گردش صحیح اطلاعات میشود. رسانه، سرمایهای ملی است و باید با نگاه برابر و غیرسیاسی با آن برخورد کرد.
کریمی تدوین اطلس رسانهای استان زنجان را اقدامی ضروری برای ساماندهی ظرفیت رسانهها عنوان کرد و افزود: تقویت رسانههای شهرستانها باید در اولویت قرار گیرد تا پوشش خبری و مطالبهگری در سراسر استان متوازن باشد.
وی همچنین بر اهمیت امیدآفرینی، انعکاس دستاوردها و طرح چالشها بهصورت واقعبینانه تأکید کرد و گفت: رسانههای استان در صورت ایفای نقش فعال و حرفهای میتوانند یکی از پیشرانهای اصلی توسعه پایدار در زنجان باشند.
