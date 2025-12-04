ریل گذاری طرح دوخطه کردن زنجان -قزوین به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طرح دو خطه سازی راه آهن زنجان - قزوین از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان زنجان است که پس از ۲۱ سال انتظار با همت دولت چهاردهم و اهتمام مدیران استانی در مراحل پایانی خود قرار دارد.

با دوخطه سازی راه آهن قزوین - زنجان ظرفیت و سرعت جابه‌جایی بار و مسافر در این خط به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد و همچنین رونق اقتصادی با جابه‌جایی کالا و خدمات و همچنین حضور گردشگران به استان محقق خواهد شد.

ارزش به‌روز شده این طرح حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با بهره برداری کامل پروژه، افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر اتصال مراکز بار، صنایع و شهرک‌های صنعتی به شبکه ریلی، کاهش تصادفات رانندگی و خسارات ناشی از تردد خودروهای سنگین در محورهای مواصلاتی، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی محیط زیست، کاهش زمان سفر و افزایش سرعت سیر قطارها خواهد بود.

همچنین همزمان با حضور وزیر راه و شهرسازی استان زنجان پروژه اتصال شهرک صنعتی زنجان به شبکه ریلی افتتاح و به بهره برداری رسید.