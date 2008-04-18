دیدار تیم های فوتبال نوجوانان ایران و امیدهای الشباب برگزار نشد

به گزارش خبرنگارمهر، دیدارتیم های فوتبال نوجوانان ایران و امید باشگاه الشباب که قرار بود عصرامروز در زمین اختصاصی باشگاه الشباب برگزار شود به دلیل مخالفت مسئولان این تیم و حضور تیم امید باشگاه الشباب درمسابقه فردا درلیگ دسته دوم امارات برگزار نشد.

تیم نوجوانان ایران به منظوربرپایی اردویی 8 روزه و انجام چند دیدار تدارکاتی ازدوشنبه گذشته اردوی خود را در باشگاه الشباب شهر دبی امارات برپا کرده است.

قراراست تیم نوجوانان کشورمان روز یکشنبه هفته پیش رو دومین دیدار تدارکاتی خود را در امارات مقابل ترکیبی از بازیکنان جوانان و امید باشگاه الشباب برگزارکند. این دیدار ساعت 15/18 به وقت تهران در باشگاه الشباب برگزار خواهد شد.

نوجوانان کشورمان درنخستین دیدار تدارکاتی خود در امارات با نتیجه 7 بر 1 تیم جوانان باشگاه الشباب امارات را درهم شکستند.

نوجوانان ایران پس از پایان اردوی 8 روزه خود در امارات ساعت 15/8 صبح روزدوشنبه به کشوربازمی گردند.

نوجوانان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که مهرماه سال جاری درتاشکند ازبکستان برگزارمی شود ، آماده می کند. تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در گروه A رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا با تیم های ازبکستان، بحرین و سنگاپورهمگروه است.