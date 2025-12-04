تیم پیشکسوتان هندبال کرمانشاه فینالیست مسابقات قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم پیشکسوتان هندبال استان کرمانشاه که با نام «یاران آقا مراد» در رقابتهای قهرمانی کشور شرکت کرده، در ادامه مسابقات با نمایشی چشمگیر و پرقدرت موفق شد تیم پیشکسوتان آذربایجان شرقی را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ شکست دهد و به دیدار پایانی این رقابتها راه یابد.
این مسابقات که به میزبانی استان کرمانشاه در حال برگزاری است، شاهد رقابتهای فشرده و جدی تیمهای پیشکسوتان از سراسر کشور بوده و تیم یاران آقا مراد با پیروزی اخیر خود، عنوان فینالیست این دوره از مسابقات را به دست آورده است.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، دیدار فینال این مسابقات روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۱۲ ظهر در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) کرمانشاه برگزار میشود. در این دیدار، تیم پیشکسوتان کرمانشاه باید به مصاف تیم هیئت هندبال استان اصفهان برود؛ دیداری که برای تعیین قهرمان رقابتهای پیشکسوتان کشور سرنوشتساز خواهد بود.
مسئولان برگزاری مسابقات با اشاره به شور و هیجان بالای تماشاگران کرمانشاهی، این میزبانی را فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندیهای هندبال استان عنوان کردهاند. همچنین از هواداران دعوت شده است با حضور در سالن مسابقه و تشویق تیم محبوب پیشکسوتان کرمانشاه، از این تیم در مسیر دستیابی به عنوان قهرمانی کشور حمایت کنند.
نظر شما