به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در شورای هماهنگی معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به فضای پیچیده کنونی بخش کشاورزی، اظهار داشت: تمامی نیروها با بسیج ظرفیت‌ها و احترام به تفاوت‌ها، برای تحقق امنیت غذایی و خدمت به مردم متحد شوند.

وی با قدردانی از خدمات مدیران پیشین، فلسفه انتصابات جدید را تشکیل تیمی همدل و توانمند بر اساس شاخص‌های تخصصی و نه روابط شخصی عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: انتخاب‌ها بر اساس شناخت و برای ایجاد هم‌افزایی صورت‌گرفته و ازاین‌پس، تداوم همکاری تنها به عملکرد و رفتار افراد وابسته است.

صیادی، تصریح کرد: در تصمیم‌گیری‌ها، منافع سازمان را بر هر منفعتی حتی منافع شخصی خود اولویت مطلق می‌دهد.

وی با اعلام تفویض اختیار کامل به پنج معاون سازمان، فضایی مبتنی بر اعتماد و مسئولیت‌پذیری ایجاد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از معاونان خواست تا مدیران زیرمجموعه را آزادانه انتخاب و در یک دوره ارزیابی مشخص، عملکرد آنها را بسنجند.

صیادی، خطاب به همه مدیران تأکید کرد: رعایت انضباط اداری و احترام به سلسله‌مراتب، سنگ بنا و پیش‌نیاز خدمت مؤثر به مردم است.

وی مهم‌ترین چالش پیشرو را بحران نهاده‌های دامی و نوسانات بازار عنوان کرد و افزود: مشکل نهاده‌های دامی مربوط به استان ما نیست؛ بلکه ابعاد ملی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: تغییرات اقلیمی، پیچیدگی ذاتی بخش کشاورزی و ابهامات بین‌المللی، بر دشواری‌های موجود بخش کشاورزی می‌افزاید.

صیادی راه‌حل برون‌رفت از این چالش‌ها را حرکت منسجم بر اساس نقشه راه عنوان کرد و گفت: اجرای سند راهبردی و عملیاتی استان لرستان و پایبندی به برنامه هفتم توسعه، چارچوب اصلی اقدامات سازمان خواهد بود. در این میان، احداث و توسعه گلخانه‌ها به‌عنوان یک اولویت محوری و شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد معین شد.

وی سه اصل بنیادین را برای موفقیت جمعی ضروری عنوان کرد و گفت: کار تیمی واقعی همراه با پشتیبانی متقابل، همدلی و درک متقابل بین واحدهای ستادی و اجرایی، و اتکای متقابل اعضا به یکدیگر همچون دیوارهای یک بنا از اصول موفقیت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، «دلسوزی برای سازمان و مردم» را روح حاکم بر این اصول خواند و از همکاران خواست با گوش سپردن به دغدغه‌های مردم، حتی در شرایط دشوار، خدمتگزارانی خالص باشند.