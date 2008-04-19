میزگرد بحران سیاسی لبنان: لبنان صحنه تقابل سه جریان/ تلاش برای انزوای مقاومت و یک طیف مهم سیاسی

ادامه خلاء سیاسی به سبب انحصارطلبی 14 مارس و کارشکنی آمریکا و متحدان



به گزارش خبرگزاری مهر، لبنان از24 نوامبر سال 2007(سوم آذر 86) پس ازبه پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری امیل لحود، همچنان با خلاء ریاست جمهوری روبرو است.

بیست و پنجم سپتامبر 2007 (سوم مهر 86 ) آغاز زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان بود و دوره ریاست جمهوری امیل لحود رئیس جمهوری لبنان 24 نوامبر(سوم آذر86) به پایان رسید.

لحود بیست وچهارم نوامبرسال 1998 به مدت 6 سال به عنوان رئیس جمهوری لبنان برگزیده شد که مجلس این کشور پس ازاتمام این دوره، وی را سه سال دیگر در این سمت ابقا کرد.

نشست انتخاب رئیس جمهوری لبنان به علت به حد نصاب نرسیدن نمایندگان(عدم حضور دوسوم نمایندگان) تا کنون هفده بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی پارلمان لبنان به ساعت 12 روز سه شنبه 22 آوریل (سوم اردیبهشت) موکول شده است.

تعداد نمایندگان مجلس لبنان 128 نفر است که دوسوم آن(حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه انتخاب رئیس جمهور) 86 نفر است.

موافقان تشکیل دولت وحدت ملی معتقدند که برای انتخاب رئیس جمهور باید حد نصاب دوسوم را در نظر گرفت، اما جناح اکثریت در پارلمان لبنان موسوم به 14 مارس، بر این باور است که حد نصاب دوسوم برای انتخاب رئیس جمهور تا10 روز پایانی مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور صحیح است و پس از آن در 10 روز پایانی؛ رئیس جمهور می تواند بر اساس اکثریت مطلق(رای جناح اکثریت یعنی حد نصاب نصف به علاوه یک) انتخاب شود.

از سوی دیگر، اتحادیه عرب عصر روز شنبه (15 دی سال گذشته) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان و از رهبران گروههای مخالف دولت اخیرا اعلام کرد که برای از سرگیری گفتگوی داخلی درباره مسئله تشکیل دولت وحدت ملی و قانون انتخابات جدید این کشورتلاش و رایزنی خواهد کرد و این کار را با سفر منطقه ای خود آغاز کرد،اما فواد سنیوره نخست وزیر لبنان دعوت بری برای از سرگیری گفتگوی داخلی میان لبنانی ها به منظور حل بحران سیاسی موجود را نپذیرفت.

سنیوره که از سران گروه حاکم موسوم به نیروهای 14مارس به حساب می آید، گفت: هم اکنون راهی برای حل بحران لبنان از طریق گفتگو وجود ندارد.



گروه بین الملل خبرگزاری مهر برای بررسی بحران سیاسی لبنان و دورنمای آن، میزگردی با حضور کارشناسان مسائل خاورمیانه برگزار کرد؛ "ابویاسرعادل عون" رئیس دفتر جنبش "امل" لبنان در تهران(نبیه بری رئیس مجلس لبنان، ریاست جنبش امل را نیز به عهده دارد)، "حسن هانی زاده" و "محمد علی مهتدی" از کارشناسان مسائل خاورمیانه به سئوالات مختلفی در این باره پاسخ دادند.

1- دلایل شکل گیری بحران لبنان

"ابو یاسرعادل عون" در میزگرد "بررسی بحران سیاسی لبنان و دورنمای آن" ابتدا به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی در سال 2006 میلادی علیه لبنان و شکست مفتضحانه این رژیم و پیروزی مقاومت اسلامی اشاره کرد و گفت : تجاوز سال 2006 میلادی با طراحی آمریکا و رژیم اسرائیل صورت گرفت و واشنگتن و تل آویو گفتند که برای اولین بار از حمایت برخی اعراب برخوردار شده اند، اما مقاومت لبنان 33 روز در برابر این تجاوز پایداری و استقامت کرد تا جایی که با گذشت یک هفته از جنگ تلاش کردند که آن را متوقف کنند و این جنگ در نهایت با پیروزی مقاومت همراه بود.

وی سپس به ایجاد شدن دو محور در منطقه خاورمیانه اشاره کرد و گفت: نخستین محور، محور شرارت به رهبری آمریکا و رژیم اسرائیل و حمایت برخی کشورهای به اصطلاح خود میانه روی عرب شامل عربستان، مصر و اردن به همراه تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست ابومازن و گروه حاکم برلبنان موسوم به نیروهای 14 مارس است که هریک اهداف خود را دنبال می کنند.

عادل عون افزود : آمریکا می خواهد بر منطقه خاورمیانه سلطه یابد و طرح موسوم به خاورمیانه جدید خود را اجرا کند که هدف از آن گسستن منطقه و تبدیل کردن آن به کشورهای کوچک طایفه ای و عادی سازی روابط آنها با رژیم اسرائیل و کنترل بر منابع، امکانات و ثروتهای کشورهای عربی است.

وی همچنین به اهداف و دسیسه های رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد و گفت: رژیم اسرائیل می خواهد با اجرای دسیسه های خود به یهودی سازی فلسطین اقدام کند و این رژیم حتی به وجود یک کشور کوچک فلسطینی با هر شکل و ساختارو حجمی اعتقاد ندارد و خواهان از بین بردن مقاومت و اسکان مردم فلسطین در منطقه سینای مصر با رضایت اعراب است.

عادل عون همچنین به اهداف عربستان، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین برای حفظ نظام ها و صندلی های قدرت خود اشاره کرد.

رئیس دفتر جنبش امل در تهران دومین محور را محور مقاومت، پایداری و مقابله با سلطه طلبی غرب و در صدر آن آمریکا و محور خیر و خوبی برای منطقه متشکل از ایران، سوریه، مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین عنوان کرد و گفت : سوریه می خواهد تا نوک پیکان مقابله با زورگویی رژیم اسرائیل باشد و از مقاومت در لبنان و فلسطین حمایت کند و برای بازپس گیری جولان اشغالی خود از دست رژیم صهیونیستی کار می کند.

وی افزود: مقاومت و هم پیمانان آن می خواهند که لبنان همچنان در دایره مبارزه اعراب با رژیم صهیونیستی باقی بماند و نوک پیکان برای مقابله با هرگونه تجاوزگری این رژیم باشد و از مقاومت فلسطین حمایت و در مسیر بازپس گیری کشتزارهای اشغالی شبعا و منطقه کفرشوبای لبنان از چنگال رژیم صهیونیستی و آزاد سازی اسیران لبنانی از زندانهای این رژیم گام بردارد.

وی همچنین به ترور عماد مغنیه از فرماندهان بلندپایه حزب الله لبنان به دست رژیم صهیونیستی در شهر دمشق پایتخت سوریه اشاره کرد و گفت: شهادت مغنیه تغییری جدی در وضعیت لبنان ایجاد کرد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش امل در تهران همچنین به مانور نظامی گسترده اخیر رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی اشاره کرد و آن را نشان از وضعیت روانی غیرطبیعی این رژیم دانست و گفت که صهیونیست ها بعد از شهادت عماد مغنیه و هراس از پاسخ دردناک مقاومت - همانطور که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله وعده داده است- دچار حالت هیستری شده است.

حسن هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در این زمینه گفت : بحران لبنان پس از ترور دردناک رفیق الحریری نخست وزیر اسبق این کشور آغاز شد؛ هم آمریکا و هم کشورهای غربی و عربی و همچنین برخی جریانهای سیاسی غیر همسو با مقاومت لبنان تلاش کردند تا از موضوع ترور حریری برای دستیابی به اهداف خود و کشاندن پای آمریکا و غرب به لبنان بهره برداری کنند.

وی افزود : خروج شش وزیر از کابینه سنیوره در اعتراض به عملکرد وی، وضعیت سیاسی لبنان را پیچیده تر کرد، زیرا با خروج این گروه از وزیران، دولت فواد سنیوره بر اساس قانون اساسی لبنان، نباید تصمیمات مهمی در کابینه اتخاذ کند، اما وی تصمیماتی در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی اتخاذ کرد که با روح وفاق ملی و توافقنامه طایف مغایرت داشت، جمع آوری کمک 11 میلیارد دلاری برای بازسازی لبنان، و هزینه کردن مشکوک این مبلغ، در واقع اعتراض گروههای مخالف دولت وی را به دنبال داشت و سنیوره به جای تقسیم عادلانه کمکهای جهانی به همه مناطق آسیب دیده از جنگ در لبنان، این کمکها را به امور دیگری اختصاص داد.

هانی زاده خاطر نشان کرد : از سویی دیگر، جریان 14 مارس تلاش کرد وضعیت فعلی لبنان را حفظ کند و از انتخاب یک رئیس جمهوری توافقی که مورد قبول همه طیفهای سیاسی لبنان باشد، جلوگیری نماید، بنابراین با وجود توافق هر دو جریان برای انتخاب ژنرال میشل سلیمان، فرمانده کل ارتش لبنان به عنوان رئیس جمهور، جریان 14 مارس هر بار با قرار دادن پیش شرطهایی، انتخاب رئیس جمهوری را به تعویق انداخته است.

2- دلایل مخالفت سنیوره با ابتکار نبیه بری



رئیس دفتر سیاسی جنبش امل درباره مخالفت اخیر سنیوره با دعوت رئیس مجلس نمایندگان لبنان برای از سرگیری گفتگوهای داخلی میان گروههای لبنانی درباره دو موضوع تشکیل دولت وحدت ملی و قانون جدید انتخابات به منظور کمک به حل بحران سیاسی این کشور خاطرنشان کرد: سران گروه حاکم در گذشته ابراز امیدواری می کردند که نبیه بری جلسات گفتگو میان گروهها را برگزار و مدیریت کند، اما هم اکنون با این امر مخالفت می کنند که این مخالف سنیوره ناشی از فشار آمریکا بر وی است، زیرا واشنگتن خواهان دستیابی لبنانی ها به راه حلی نیست با آنکه میان لبنانی ها نکات مشترک مورد توافق زیادی وجود دارد و می خواهد از ادامه بحران به نفع خود بهره برداری کند.

وی افزود : موضع سنیوره و گروه حاکم به طورکلی تعجب آور نیست، زیرا همانند گفته سلیم الحص نخست وزیرپیشین لبنان، کسی که با طرح نبیه بری در از سرگیری گفتگوی داخلی مخالفت می کند، این تصمیم را براساس تمایلات خارجی می گیرد یا خواهان راه حل نیست.

عادل عون گفت : ائتلاف گروههای مخالفت در بیانیه خود آورده اند که سفر دوره ای کنونی فواد سنیوره برای نشان دادن اختلافات در لبنان است.این درحالی است که طرح نبیه بری برای از سرگیری گفتگوها در حمایت از توافق داخلی و تایید طرح کاری اتحادیه عرب ومصوبات آن است.

رئیس دفتر جنبش امل لبنان در تهران افزود : سنیوره پس از اینکه تایید آمریکا و اروپا و اکثریت کشورهای عربی به ویژه کشورهای به اصطلاح میانه رو شامل مصر، عربستان و اردن را احساس کرده است، بر تکروی و سلطه طلبی و مخالفت با مشارکت دیگران در قدرت در لبنان اصرار می ورزد و به فاکتور زمان و این مسئله که تغییراتی به زودی در منطقه ایجاد خواهد شد، دل بسته است که این امر را حضور ناوهای آمریکا در مقابل سواحل لبنان در دریای مدیترانه و آمادگی نظامی اسرائیل و رزمایش بزرگ این رژیم که اولین نوع خود در تاریخ ایجاد این رژیم جعلی، غاصب و اشغالگر در سرزمین فلسطین تایید می کند.

وی گفت : جای شگفتی است که سنیوره و جریان حاکم، همه طرح های گفتگوی داخلی و مشورتی نبیه بری رئیس مجلس لبنان را در گذشته تایید می کردند و بری را به عنوان داور می دانستند و و مدیریت وی را قبول داشتند، اما هم اکنون نبیه بری رئیس مجلس و رئیس جنبش امل و هم پیمان حزب الله و از رهبران گروههای مخالف را برای مدیریت گفتگوهای داخلی دارای صلاحیت نمی دانند.

عادل عون افزود : سنیوره و جریان حاکم می گویند که باید در انتخاب میشل سلیمان رئیس جمهور توافقی تسریع ایجاد کرد و می خواهند که گفتگو از کاخ بعبدا و نه مجلس آغاز شود درحالی که این مسائل به منزله فرار جریان حاکم از توافق درباره تشکیل دولت وحدت ملی و قانون جدید انتخابات مورد رضایت همگان است.

عادل عون به تشریح اهداف سفر دوره ای نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان و همچنین سفر دوره ای همزمان فواد سنیوره نخست وزیر لبنان به برخی کشورها پرداخت و گفت: هدف سنیوره از سفر به کشورها برای القا کردن این مسئله است که امکان حل بحران لبنان وجود ندارد تا از این طریق در راس دولت غیرقانونی و نامشروع خود باقی بماند و بار دیگر انتخابات آتی مجلس نمایندگان براساس قانون انتخابات کنونی برگزار و گروه حاکم دگر بار اکثریت را در مجلس تصاحب کند.

وی افزود: اما هدف رئیس مجلس نمایندگان لبنان در راستای حل بحران،اتحاد و انسجام و تقویت وحدت داخلی و سروسامان دادن به اوضاع این کشور است و وی سفرش بر این نکته تاکید دارد که راه حل در تفاهم میان کشورهای عربی است و اختلافی طایفه ای یا مذهبی در لبنان وجود ندارد، بلکه ریشه اختلافات صرفا سیاسی است .

وی همچنین بر حمایت از طرح کاری اتحادیه عرب برای حل بحران سیاسی لبنان تاکید کرد و آن را در چارچوبی برای تقویت وحدت لبنان دانست.

"محمد علی مهتدی" کارشناس مسائل خاورمیانه درباره دلایل مخالفت فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان با طرحهای ابتکاری "نبیه بری" رئیس پارلمان این کشور برای حل بحران سیاسی لبنان اظهارداشت: به نظر می رسد جریان حاکم در لبنان موسوم به 14 مارس تحت فشار آمریکا و عربستان سعودی نمی خواهد مسئله بحران لبنان از راه تفاهم حل و فصل شود، زیرا آمریکا، رژیم صهیونیستی وعربستان سعودی هدفی را که در جنگ 33 روزه نتوانستند از راه نظامی محقق کنند، سعی می کنند از راه فشار سیاسی به هدف خود دست یابند و آن هدف جلوگیری از نفوذ ایران و سوریه در لبنان، خلع مقاومت و قرار دادن لبنان در آغوش پیمان ناتو است به گونه ای که این کشورها در سطح بین المللی بر لبنان تسلط داشته باشند و در سطح منطقه ای نیز که سوریه بر منطقه تسلط داشت؛ این نقش از این پس به عربستان سعودی داده شود.

وی در ادامه گفت: مخالفان سنیوره تاکنون هر امتیازی را که برای حل بحران لبنان ارائه داده اند با مخالفت جریان حاکم در لبنان رو به رو شده است.

حسن هانی زاده دیگر کاشناس مسائل خاورمیانه نیز در این رابطه تصریح کرد: نبیه بری در جریان سفر به قاهره اعتقاد دارد راه حل بحران لبنان باید در چارچوب کشورهای عربی و جغرافیایی لبنان حل و فصل شود.

وی با اشاره به طرح کاری اتحادیه عرب که با مخالفت و کارشکنیهای جریان 14 مارس و برخی کشورهای عربی روبرو شد؛ اظهار داشت : هر راه حل عربی را که بخواهیم در نظر بگیریم یکسری رقابت بین سه کشور مهم منطقه یعنی عربستان و مصر، عربستان و سوریه، مصر و عربستان و مصر و سوریه وجود دارد.



3- تلاشها برای بین المللی کردن بحران

عادل عون نماینده جنبش امل لبنان، هدف جریان حاکم بر لبنان موسوم به 14 مارس را تلاش برای بین المللی کردن بحران انتخاب رئیس جمهوری لبنان به سبب همسویی آنها با آمریکا و متحدان اروپایی و عربی این کشور دانست؛ در حالی که گروههای مخالف دولت سنیوره بر ضرورت حل بحران لبنان در داخل کشور از راه تفاهم و بدون دخالتهای منطقه ای و فرامنطقه ای تاکید می کنند و به شدت در برابر بین المللی کردن بحران مقاومت می کنند.

هانی زده نیز در این باره گفت : نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تلاش می کند پیش از فرارسیدن تابستان، بحران لبنان حل و فصل شود این در حالی است که برخی کشورهای عربی همچون عربستان سعودی تلاش می کنند سوریه را از تاثیرگذاری بر انتخابات لبنان دور کنند،بنابراین می بینیم یکسری رفت و آمدهای سیاسی و امنیتی فشرده میان میان مصر و عربستان صورت می گیرد و بعد از آن سنیوره به کشورهای عربی سفر و تلاش می کند سفرهای بری را با شکست روبرو کند.

هانی زاده در ادامه گفت: سنیوره تلاش می کند از متغیرهای منطقه ای و بین المللی برای بقای حکومت خویش استفاده کند، بنابراین می بینیم نخست وزیر لبنان در پی سفر نبیه بری به کشورهای منطقه، وی نیز سفر به برخی کشورهای عربی را آغاز می کند.

وی ضمن توصیف سفرهای بری و سنیوره به تلاش خیر و شر گفت : بری تلاش می کند بحران لبنان را در چارچوب وفاق ملی و سنیوره سعی دارد از طریق بین المللی کردن آن، بحران لبنان را حل کند.

مهتدی نیز تصریح کرد : جریان حاکم بر لبنان نمی خواهد بحران این کشور حل وفصل شود و این جناح برای حل بحران اراده ای از خود ندارد و تحت فشارهای خارجی است.

وی افزود : 14 مارس تحت فشار آمریکا و عربستان سعودی با حل بحران لبنان از راه تفاهم گروههای سیاسی مخالفت می کند،زیرا آمریکا و متحدانش در دستیابی به اهدافشان در جنگ 33 روزه تابستان 2006 ناکام ماندند و تلاش می کنند از طریق بین المللی کردن بحران سیاسی لبنان، به اهداف خود دست یابند.

4- آمریکا مانع اصلی حل بحران

عادل عون نماینده جنبش امل لبنان در ایران به حمایت همه جانبه آمریکا از جریان حاکم بر لبنان موسوم به 14 مارس اشاره کرد و گفت : آمریکا از دولت نامشروع و غیرقانونی سنیوره با همه امکانات خود حمایت می کند و علت مخالفت سنیوره با درخواست نبیه بری برای گفتگو نیز به سبب همین حمایتهاست .

وی افزود: آمریکا خواهان رسیدن لبنانی ها به هیچ گونه راه حلی نیست و معتقد است که باید از دولت سنیوره و شخص وی که از نظر خود آنها قانونی به حساب می آید، دائما حمایت کرد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش امل در تهران همچنین به سخنان اخیر وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد که گفته بود انتخاب رئیس جمهوری لبنان ضرورتی ندارد و باقی ماندن این وضعیت بسیار مهمتر از آن است که یکی از دو طرف، گامی برای حل بحران لبنان بردارند، زیرا کناره گیری سنیوره به معنای پایان مداخله سیاسی و نظامی آمریکا خواهد بود و آنچه رایس از لبنان به عنوان دروازه ای برای طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا یاد می کرد، از بین خواهد رفت .

حسن هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه درباره علت مخالفت آمریکا با حل بحران لبنان گفت : هدف آمریکا این است که محور تهران- دمشق و بیروت قطع شود و یک محور جدید با حمایت آمریکا، کارگردانی رژیم صهیونیستی و حضور برخی کشورهای عربی منطقه به ویژه مصر، عربستان سعودی و اردن تشکیل شود.

محمد علی مهتدی نیز اظهار داشت : لبنانی ها تلاش بسیاری کردند که بحران سیاسی کشورشان را منطقه ای نکنند، اما آمریکا مانع از این مسئله شد و همچنان با هرگونه تلاش و طرحی برای خارج کردن لبنان از بن بست سیاسی موجود مخالفت می کند.



لبنان صحنه تقابل سه جریان/ تلاش برای انزوای مقاومت و یک طیف مهم سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بررسی بحران سیاسی لبنان و دورنمای آن، کارشناسان مسائل خاورمیانه به نقش گروههای موافق و مخالف در بحران و مواضع آنها ، اهداف غرب به ویژه آمریکا در لبنان و تاثیرات منطقه ای و فرامنطقه ای ادامه خلاء سیاسی در این کشور پرداختند.

5- نقش گروههای مخالف و موافق و مواضع آنها در بحران لبنان

"عادل عون" رئیس دفتر جنبش امل لبنان در تهران تصریح کرد : گروههای مخالف موسوم به هشتم مارس خواهان حل مسئله لبنان به صورت توافقی و تشکیل دولت وحدت ملی هستند.

به گفته وی، این گروههای وابسته به 14 مارس همچنان بر انحصارطلبی اصرار داشته و مخالف مشارکت همه گروهها در تصمیم گیری های مهم هستند و درصدد حوزه بندی انتخابات با هدف محروم کردن بخش وسیعی از جامعه لبنان هستند.

رئیس دفتر جنبش امل لبنان در تهران افزود: جریان 14 مارس درصدد بین المللی کردن بحران انتخاب رئیس جمهوری لبنان است در حالی که گروههای هشت مارس تلاش می کنند تا در چارچوب یک وفاق ملی، رئیس جمهوری مورد توافق و اجماع همه گروههای سیاسی لبنان است انتخاب شود .

وی خاطرنشان کرد: 14 مارس مایل نیست دیگران را در تصمیمات سیاسی مهم کشور مشارکت دهد؛ حتی کار به جایی رسیده است که فواد سنیوره نخست وزیر لبنان کلیه اختیارات یک رئیس جمهور را به سود خود مصادره کرده است. از سوی دیگر آمریکا هم تلاش می کند وضعیت فعلی لبنان همین گونه باقی بماند، زیرا اگر حکومت فواد سنیوره کناره گیری کند؛ نقش مداخله جویانه آمریکا در مسائل سیاسی لبنان کم رنگ می شود و مقوله معروف کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا درباره اینکه لبنان دروازه خاورمیانه جدید است رنگ می بازد.

"محمد علی مهتدی" نیز درباره نقش گروههای سیاسی لبنان در بحران این کشور گفت : مهمترین محوری که جناح حاکم آن را دنبال می کند این است که سوریه را به عنوان دشمن مطرح کند. جریان حاکم در لبنان معتقد است سوریه استقلال و حاکمیت لبنان را زیر پا گذاشته است، ولی این تنها یک شعار است. سوری ها اشتباهاتی در زمان حضورشان در لبنان مرتکب شدند و به این مسئله نیز اعتراف کردند، اما نمی شود به این مسائل استناد کرد به فرض اینکه ادعای 14 مارس نیز صحیح باشد، اما می بینیم این آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که لبنان را تحت نفوذ خود دارند.

این کارشناس با اشاره به اینکه درباره لبنان مسئله معادله جمع صفر مطرح است یعنی اینکه هر چه از نفوذ ایران و سوریه در لبنان کاسته شود به نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی همچون عربستان اضافه می شود و بالعکس، گفت: از سال 1943 تاکنون امکان نداشته است لبنان از نفوذ قدرتهای منطقه ای دور بوده باشد.

وی خاطرنشان کرد: همیشه قدرتهای منطقه ای و بین المللی باید با هم تفاهم داشته باشند تا لبنان به آرامش برسد. به عنوان مثال در دهه های 1950 و 1960 میلادی، تفاهم میان جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر و ژنرال دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه سبب شد که لبنان ثبات و آرامش داشته باشد. اما زمانی که آمریکا جایگزین فرانسه می شود، سوریه و آمریکا هستند که تفاهم آنها در لبنان سبب حفظ آرامش می شود. به عنوان مثال توافقنامه طایف نتیجه تفاهم آمریکا و سوریه است و عملا آمریکا می پذیرد که سوریه در لبنان نفوذ داشته باشد، اما در دوره جرج بوش پسر که آمریکا مستقیما به منطقه لشکرکشی می کند واشنگتن تصمیم می گیرد سوریه را از قدرت منطقه ای خارج کند و نقش این کشور در لبنان را از بین ببرد و اگر هم می خواهد نقشی به سوی کشورهای عربی در لبنان داده شود؛ این نقش برای عربستان سعودی باشد. بنابراین می بینیم نقش جریانهای داخلی با جریانهای خارجی مرتبط است.

هانی زاده نیز در بخش دیگر سخنان خود در این میزگرد در پاسخ به این پرسش که مواضع مخالفان و موافقان دولت سنیوره بر چه متمرکز است، گفت : صحنه سیاسی لبنان اکنون متاثر از سه مقوله است: 1- گروههایی که تلاش می کنند لبنان را دروازه خاورمیانه قرار دهند و طرح خاورمیانه جدید را اجرا کنند و این کشور را به عنوان کمربند امنیتی رژیم صهیونیستی در آینده تغییر دهند،بنابراین جریان 14 مارس شکل گرفت و این شکل گیری بهانه ای بود که پس از ترور رفیق حریری صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: رفیق حریری یک چهره ملی و مورد قبول تمام گروههای لبنانی بود و به نظر می رسد هیچ طرفی جز رژیم صهیونیستی و آمریکا از ترور حریری نفعی نبردند و این نظر تقویت می شود که ترور نخست وزیر اسبق لبنان با همکاری موساد(سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل) صورت گرفته و جریانهای داخلی لبنان نمی توانند در این ترور سهیم باشند. به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، ترور حریری بهانه ای شد که آمریکا قطعنامه 1509 شورای امنیت سازمان ملل متحد را تصویب و سوری ها را از لبنان خارج کند.

رئیس دفتر جنبش امل لبنان در تهران تصریح کرد: ماموریتهای مهم جریان 14 مارس، پایان دادن به نقش مقاومت اسلامی لبنان است کاری که رژیم صهیونیستی از انجام آن حتی با جنگ خانمان سوز 33 روزه نتوانست به آن دست پیدا کند.

عادل عون افزود : اما گروههای مخالف موسوم به هشتم مارس خواهان تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت همه گروهها و بدون منزوی کردن یک جریان یا گروه، دستیابی به یک سوم تضمینی در اتخاذ تصمیمات مهم، تدوین قانون جدید انتخابات که مورد رضایت همه گروهها باشد، هستند و بر ضرورت حفظ مقاومت اسلامی در برابر تهدیدها و تجاوزات احتمالی رژیم اسرائیل تاکید دارند و دلیل آن انجام رزمایشهای پنج روزه اسرائیل که نشان می دهد این رژیم قصد تهاجم گسترده در آینده دارد که مکان و زمان آن را خود اسرائیل تعیین می کند.

هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در این باره گفت : پس از تصویب قطعنامه 1559 شورای امنیت که در آن بر ضرورت خروج نیروهای سوریه از لبنان و خلع سلاح حزب الله تاکید شده ،این جریانها میدان را برای مصادره کامل قدرت در لبنان مناسب دیدند، بنابراین بعد از خروج امیل لحود رئیس جمهوری سابق لبنان از کاخ "بعبدا"، فواد سنیوره نخست وزیر لبنان که از سوی گروه 14 مارس حمایت می شود، تلاش کرد تا قدرت را کاملا در اختیار خود بگیرد و از مشارکت گروههای مخالف موسوم به هشتم مارس جلوگیری کند.

وی به طرح اتحادیه عرب درباره لبنان اشاره کرد و گفت : تلاشهای عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب برای نزدیک کردن دیدگاه 14 مارس و 8 مارس به دلیل کارشکنی طیف وابسته به سعد الحریری و ولید جنبلاط و سمیرجعجع با شکست روبرو شد.

6- اهداف غرب و متحدانش در لبنان

هانی زاده اظهار داشت : هدف آمریکا این است که محور تهران- دمشق و بیروت قطع شود و یک محور جدید با حمایت آمریکا، کارگردانی رژیم صهیونیستی و حضور برخی کشورهای عربی منطقه به ویژه مصر، عربستان سعودی و اردن تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: ترورهای زیادی صورت گرفت، اما آمریکا ترور حریری را برای اجرای سیاستهای خود در منطقه بهانه قرار داد.

هانی زاده تصریح کرد: آنچه که اکنون در لبنان جریان دارد تحت تاثیر حرکت آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی منطقه است که به لبنان نگرش طایفه ای دارند.

به گفته وی، هدف برخی کشورهای عربی منطقه این است که مقاومت لبنان را تضعیف کنند و شیعیان این کشور را به حاشیه برانند تا قدرت در اختیار مارونی ها و سنی ها باقی بماند،بنابراین تشکیل جریان 14 مارس به عنوان پیش درآمدی برای حذف مقاومت و نفوذ هر چه بیشتر آمریکا در لبنان به شمار می رود. در چنین شرایطی است که ما برای اولین بار مشاهده می کنیم برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در طول چهار ماه، شش بار به لبنان سفر می کند.

هانی زاده در ادامه گفت : سیاست فرانسوی ها درباره لبنان نیز این است که قدرت در دست مارونی ها خلاصه شود. از سوی دیگر آمریکا نیز تلاش می کند قدرت در دست فواد سنیوره باقی مانده و وی اجرا کننده سیاستهای آمریکا باشد و در این زمینه برای آمریکایی ها طایفه و مذهب همچون فرانسه مهم نیست.

وی خاطرنشان کرد: از یک سو تعارض میان آمریکا و فرانسه قرار دارد. عربستان نیز تلاش می کند سوریه و ایران را از تاثیرگذاری بر صحنه سیاسی لبنان خارج کند. از طرف دیگر رژیم صهیونیستی نیز تلاش می کند عرصه سیاسی لبنان را در اختیار داشته باشد تا از طریق عوامل خود بتواند مقاومت این کشور را به طور فیزیکی و سیاسی حذف کند. بنابراین اکنون صحنه سیاسی لبنان یک صحنه تقابل بین المللی، منطقه ای و داخلی است.

عادل عون رئیس دفتر جنبش امل لبنان در ایران گفت : آمریکا تمایلی به حل بحران سیاسی لبنان ندارد و بر 14 مارس و کشورهای عربی در این زمینه فشار وارد می کند.

وی افزود : آمریکا حتی با طرح ابتکاری اتحادیه عرب برای حل بحران مخالفت کرد؛آمریکایی ها در گذشته نیز طرح فرانسه برای حل بحران لبنان را رد کردند و مانع از دستیابی به توافق دراین باره شدند.

رئیس دفتر جنبش امل لبنان همچنین به تلاش همه جانبه آمریکا برای به شکست کشاندن اجلاس اخیر سران عرب در شهر دمشق پایتخت سوریه و ناکامی واشنگتن در دستیابی به این هدف اشاره کرد.

7-تاثیرات منطقه ای و فرامنطقه ای ادامه بحران لبنان

مهتدی نیز درباره تاثیرات تداوم بحران لبنان بر کشورهای منطقه گفت: کانونهای بحران در خاورمیانه با هم مرتبط هستند و تمام این بحرانها نتیجه سیاست آمریکا در خاورمیانه است و آن تامین امنیت اسرائیل است و واشنگتن در این زمینه توجهی به امنیت ملتهای دیگر خاورمیانه ندارد.

وی با اشاره به اینکه ایران، سوریه و حزب الله در برابر سیاستهای آمریکا درمنطقه مخالفت می کنند، افزود: تمام بحرانهای منطقه به هم مرتبط هستند و نمی شود بحرانی را بدون توجه به بحران دیگر حل و فصل کرد.

مهتدی گفت : لبنانی ها تلاش بسیاری کردند که بحران سیاسی کشورشان را منطقه ای نکنند، اما آمریکا مانع از این مسئله شد. از آنجایی که عربستان و اردن در یک سمت و سوریه، ایران، فلسطین و مقاومت لبنان در سمت دیگر قرار دارند؛ نمی شود بحران لبنان را بی توجه به بحرانهای دیگر منطقه حل و فصل کرد و در واقع بحران فلسطین، عراق، لبنان و پرونده هسته ای ایران به هم مرتبط و بر روی یکدیگر تاثیرگذار هستند.

هانی زاده نیز در این زمینه معتقد است : اگر گروههای سیاسی لبنان اختلافات خود را کنار نگذارند و زمینه نفوذ عوامل خارجی را در این کشور فراهم کنند؛ لبنان دچار خلاء امنیتی و سیاسی خواهد شد و این مسئله طبعا بر کشورهای منطقه تاثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال اگر شیعیان لبنان به حاشیه رانده شوند طبیعتا این مسئله با مخالفت ایران روبرو خواهد شد،بنابراین اگر بحران لبنان حل شود؛ امنیت منطقه فراهم خواهد شد.

عادل عون رئیس دفتر جنبش امل لبنان، نیز تاکید کرد : ادامه بحران لبنان، پیامدهای سیاسی و اقتصادی منفی برای این کشور به دنبال دارد، اما آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها از این مسئله سود می برند.

8-راه پایان خلاء سیاسی

عادل عون نماینده جنبش امل لبنان، تکروی و انحصار طلبی جریان حاکم بر لبنان و "دولت نامشروع و غیرقانونی" این کشور به ریاست فواد سنیوره در کنار مانع تراشی آمریکا را از دلایل ادامه بحران لبنان دانست و گفت : جریان 14 مارس باید بداند که مدیریت و اداره لبنان تنها از طریق مشارکت همه گروهها و کنار نزدن یک گروه و به رسمیت شناختن طرف دیگر امکانپذیر است.

عادل عون گفت: رهبران گروههای مخالف در لبنان تاکید کرده اند که راه حل بحران سیاسی این کشور در انتخاب رئیس جمهوری توافقی، تشکیل دولت وحدت ملی براساس ساختار "10+10+10 " در تقسیم کرسی ها یعنی اعطای یک سوم تضمینی به مخالفان و تدوین قانون انتخاباتی است که رضایت همگان را به همراه داشته باشد.

به گفته عادل عون، آمریکا این سخن را از آن جهت بیان می کند، زیرا می داند که اگر دولت فواد سنیوره برود، مداخله سیاسی و حضور سیاسی آمریکا در لبنان نیز با رفتن وی خواهد رفت.

هانی زاده نیز خاطر نشان کرد : با وجود حسن نیت گروههای موسوم به 8 مارس برای صرف نظر کردن از بخشی از مطالبات سیاسی خود، جریان 14 مارس تحت فشارهای آمریکا و برخی کشورهای عربی منطقه، تلاش می کند تا خلاء سیاسی موجود در لبنان را همچنان حفظ کند.

هانی زاده در پایان، گفتگو و تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس یک سوم تضمینی را تنها راه حل بحران لبنان دانست و گفت : گروههای لبنانی حتی باید استراتژی آینده مثلا اینکه رئیس جمهور آتی درباره مقاومت و قطعنامه های آینده چه تصمیمی خواهد گرفت، از پیش تعیین کنند و این رئیس جمهور بر اساس استراتژی معینی حرکت کند تا لبنان از وضعیت فعلی خارج شود و به عنوان یک کشور قدرتمند عربی به صحنه عربی بازگردد.

وی افزود : تنها راه برای حل بحران لبنان این است که همه گروههای سیاسی لبنان بدون توجه به فشارها و دخالتهای فرامنطقه ای، در کنار یک میز بنشینند و مشکلات کشورشان را از راه گفتگو و به شکل مسالمت آمیز حل کنند.

مهتدی نیز، مشارکت همه گروههای سیاسی در تصمیم گیری های مهم کشور و به حاشیه نرفتن یکی از این گروهها را مهمترین راه برای خروج لبنان از بن بست موجود دانست.

9- دورنمای بحران لبنان

هانی زاده درباره دورنمای سیاسی لبنان گفت: دورنمای سیاسی لبنان در دست خود احزاب سیاسی این کشور است. لبنانی ها باید کشورشان را به عنوان پایگاه دموکراسی عربی به وضعیت صحیح و سالم خود بازگردانند و این امر مستلزم این است که موافقان و مخالفان سنیوره باید شخصی را که درباره آن وفاق ملی دارند به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند و این شخص باید پدر معنوی و سیاسی تمام گروهها و نه گروه خاصی باشد.

به گفته هانی زاده، میشل سلیمان بهترین شخص است، اما به نظر می رسد وی از وضعیت کنونی لبنان خسته شده است و از صحنه سیاسی لبنان دور خواهد شد. همین مسئله یک خطر مهمی برای امنیت داخلی و سیاسی لبنان به شمار می رود و در صورت کناره گیری سلیمان، انتخاب جایگزینی برای وی در شرایط کنونی دشوار خواهد بود.

وی تصریح کرد: نبیه بری اکنون به عنوان همزه وصل میان تمام گروههای لبنانی عمل می کند و وی سعی دارد بحران لبنان را حل کند.

هانی زاده در پایان، گفتگو و تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس یک سوم تضمینی را تنها راه حل بحران لبنان دانست و گفت : گروههای لبنانی حتی باید استراتژی آینده مثلا اینکه رئیس جمهور آتی درباره مقاومت و قطعنامه های آینده چه تصمیمی خواهد گرفت را از پیش تعیین کنند و این رئیس جمهور بر اساس استراتژی معینی حرکت کند تا لبنان از وضعیت فعلی خارج شود و به عنوان یک کشور قدرتمند عربی به صحنه عربی بازگردد.

عادل عون رئیس دفتر جنبش امل لبنان در تهران تصریح کرد : برای ما روشن شده است که تنها راه خروج لبنان از بن بست موجود، دست برداشتن جریان 14 مارس از تکروی و انحصارطلبی و بازگشت بدون قید و شرط به پای میزگفتگوها برای حل مشکلات و بحران از راه تفاهم داخلی به دوراز دخالتهای خارجی است.

وی به شکست طرح آمریکا و هم پیمانانش درعراق، لبنان و فلسطین و پیروزی های مقاومت اسلامی در لبنان از جمله درسال 2000 و 2006 میلادی اشاره کرد و گفت : مقاومت با سلاح کم، اما با اراده،عقیده اسلامی و اتکا و ایمان به خداوند متعال و شعار پیروزی و شهادت بر ارتش رژیم صهیونیستی فائق آمد و اسطوره شکست ناپذیری این رژیم را در هم شکست.

عادل عون خاطرنشان کرد: مبارزان برای کسب پست و منصب و قدرت نمی جنگند، بلکه برای آزاد سازی سرزمین خویش از چنگال اشغالگران و بازگرداندن کرامت و عزت به مردم خویش مبارزه می کنند.

وی به هراس رژیم اسرائیل از مقاومت به ویژه بعد از شکست این رژیم در سال 2006 میلادی اشاره کرد و گفت که بعد از این جنگ، توازن قوا و توازن وحشت ایجاد شده است.

تقدیر از نقش ایران

عادل عون رئیس دفتر جنبش امل لبنان در تهران همچنین به نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و حمایت این کشور از همه آزادگان و مبارزان جهان اشاره کرد و گفت : آمریکا و رژیم صهیونیستی از جایگاه و موقعیت برجسته ایران دچار رعب و هراس است.

