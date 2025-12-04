به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر عصر پنجشنبه در جریان سفر کاری خود به قم، با حضور در ورزشگاه تختی از روند آماده‌سازی این مجموعه ورزشی که قرار است به نخستین ورزشگاه اختصاصی فوتبال بانوان استان تبدیل شود، بازدید کرد.



این بازدید در حالی انجام شد که مراحل نهایی بازسازی مجموعه رو به پایان است و مسئولان استانی از افتتاح احتمالی آن در هفته آینده خبر می‌دهند.



بر اساس اعلام مدیران استان، ورزشگاه تختی قم با پیگیری و تأکید استاندار و همکاری مشترک دستگاه‌های اجرایی، طی ماه‌های اخیر با هدف ایجاد فضایی ویژه برای فعالیت‌های ورزشی بانوان، بازسازی و تجهیز شده است.



از مهم‌ترین تغییرات انجام‌شده در این مجموعه، نصب حفاظ سرتاسری به‌منظور ایجاد محیط کاملاً زنانه و امن، اجرای چمن مصنوعی جدید با استانداردهای روز، بازسازی رختکن‌های اختصاصی بانوان و ایجاد جایگاه VIP برای میزبانی مسابقات رسمی است.



بهروزآذر در حاشیه این بازدید گفت: با تلاش مجموعه استان، این پروژه مراحل پایانی خود را طی می‌کند و امیدواریم هم‌زمان با سالروز میلاد حضرت زهرا (س)، آئین افتتاح آن با حضور مسئولان ملی و استانی برگزار شود.



وی افزود: بهره‌برداری از این ورزشگاه می‌تواند گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های ورزشی بانوان و افزایش فرصت‌های برابر در عرصه ورزش حرفه‌ای و همگانی باشد.



در جریان این بازدید، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان قم، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، مشاور استاندار و جمعی از مسئولان محلی نیز حضور داشتند و گزارشی از روند بازسازی، نیازهای باقی‌مانده و برنامه‌های آینده این ورزشگاه ارائه کردند.



ورزشگاه تختی قم پس از تکمیل نهایی و بهره‌برداری رسمی، به‌عنوان نخستین ورزشگاه فوتبال ویژه بانوان در استان، میزبان تمرینات، مسابقات رسمی و برنامه‌های ورزشی بانوان خواهد بود؛ اقدامی که از سوی فعالان حوزه ورزش بانوان و خانواده‌ها مورد استقبال قرار گرفته است.