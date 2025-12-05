معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز در برخی نقاط به‌ویژه مناطق شمال غربی استان، احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد که ممکن است به‌صورت رگبارهای خفیف و موقتی رخ دهد.

وی با اشاره به روند کاهشی دما در روزهای آینده افزود: با خروج تدریجی سامانه بارشی، انتظار می‌رود دمای کمینه در مناطق سردسیر استان به‌طور محسوسی کاهش یابد و احتمال یخبندان شبانه در ارتفاعات و مناطق کوهستانی وجود دارد.

نوروزی ادامه داد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که از اواسط هفته آینده، شرایط جوی پایدارتری در استان حاکم خواهد شد، اما همچنان احتمال شکل‌گیری مه صبحگاهی در برخی نواحی به‌ویژه در دره‌ها و مناطق با پوشش گیاهی بالا وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان همچنین از شهروندان، کشاورزان و دامداران خواست با توجه به کاهش دما و احتمال یخبندان، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی به محصولات کشاورزی و دام‌ها در نظر بگیرند.