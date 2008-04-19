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۳۱ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۲۴

تلفات جاده های لرستان 5/18 درصد کاهش یافت

تلفات جاده های لرستان 5/18 درصد کاهش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره راه و ترابری استان لرستان گفت: تعداد تلفات ناشی از تصادفات رانندگی برون شهری در این استان در سال 86 نسبت به سال قبل از آن 5/18 درصد کاهش یافته است.

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با توجه به اقدامات انجام شده در راستای ارتقاء ایمنی در سطح راههای استان از جمله تعریض و بهسازی راهها، حذف نقاط پرحادثه و چهاربانده کردن محورهای ارتباطی همچنین تعامل مناسبی که بین اداره کل راه و ترابری، سازمان حمل و نقل و پایانه ها، پلیس راه، اورژانس و هلال احمر استان در این زمینه بوجود آمده است، کاهش تصادفات را در استان شاهد بوده ایم.

وی افزود: تعداد افرادی که در سال 86 بر اثر حوادث رانندگی برون شهری جان خود را از دست داده اند نسبت به سال گذشته، 124 نفر کاهش یافته است.

رضایی یادآور شد: این در حالی است که حجم ترافیک عبوری از راههای لرستان در سال 86 نسبت به سال قبل از آن افزایش چشمگیری داشته است.

مدیرکل اداره راه و ترابری استان لرستان یادآور شد: بر اساس گزارشات ارسالی از پلیس راه، عامل اکثر تصادفات رانندگی حادث شده در سطح استان، رعایت نکردن سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و عدم توانایی در کنترل وسایط نقلیه اعلام شده است.

کد مطلب 667885

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