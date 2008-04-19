نمایشگاه کتاب و نرم افزار در دانشگاه تربیت معلم کرج افتتاح شد

مسئول برگزاری نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نمایشگاه کتاب و نرم افزار اسلامی با هدف ترویج فرهنگ مهدویت و دسترسی آسان دانشجویان به کتب و نرم افزارهای اسلامی آغاز به کار کرده است.

ناصر فیضی افزود: در این نمایشگاه 142عنوان نرم افزار، 180جلد کتاب با موضوعات مهدویت، تاریخ اسلام، دفاع مقدس و ... ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: جهت رفاه دانشجویان و دسترسی آنان به کتب و نرم افزارهای اسلامی، کلیه نرم افزارها با تخفیف 70 درصد و کلیه کتابها با تخفیف 20 درصد عرضه شده است.

فیضی عنوان کرد: این نمایشگاه که به همت کانون گل نرگس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه تربیت معلم آغاز به کار کرده است تا ششم اردیبهشت ماه در محل محوطه مرکزی دانشگاه آماده بازدید عموم و دانشجویان است.