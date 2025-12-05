کارگاه عکاسی خبری در قم به مناسبت روز دانشجو برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ظهرابی و مهدی بخشی دو تن از عکاسان خبری استان قم در کارگاه آموزشی عکاسی خبری که به همت انجمن علمی عکاسی دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی و همکاری خانه مطبوعات استان قم برپا میشود، به ارائه مباحث تخصصی این حوزه خواهند پرداخت.
این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی دانشجویان و علاقهمندان با مبانی عکاسی خبری، اهمیت ثبت تصویر در فرآیند اطلاعرسانی و نقش عکس در ارتقای کیفیت تولیدات رسانهای برنامهریزی شده است.
برگزاری این دوره آموزشی در آستانه ۱۶ آذر، فرصت تازهای برای تقویت ارتباط دانشگاه با حوزه رسانه و فراهمسازی بستری برای پرورش نیروهای جوان و مستعد به شمار میآید.
این برنامه آموزشی روز یکشنبه ۱۶ آذرماه ساعت ۱۴:۳۰ در سالن آمفیتئاتر دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی واقع در خیابان کلهری، کوچه ۲۳ برگزار خواهد شد و حضور شرکتکنندگان در آن آزاد است.
خانه مطبوعات استان قم نیز در اطلاعیهای از اعضای خود و عموم علاقهمندان حوزه رسانه، عکاسی و فعالیت خبری دعوت کرده است تا در این برنامه آموزشی شرکت کنند و از مباحث و تجربیات ارائهکنندگان بهرهمند شوند.
این کارگاه که با همکاری مشترک دو مجموعه رسانهای و دانشگاهی برگزار میشود، در نظر دارد زمینه آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با استانداردهای حرفهای عکاسی خبری و ضرورت توجه به اصول ثبت تصویر در پوششهای رسانهای را فراهم آورد.
