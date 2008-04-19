برنامه های وزارت نیرو برای مقابله با خشکسالی

ستار محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان بارندگی ها طی 40 سال گذشته نشانگر این است که میزان بارش در سال آبی 86-87 نسبت به سال 86-85 حدود 46 درصد کاهش و نسبت به 40 سال اخیر 42 درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: سال آبی فعلی در مقایسه با 40 سال اخیر یکی از پایین ترین شرایط آب و هوایی را به لحاظ نزولات جوی داشته؛ این در حالی است که هم اکنون ذخیره آب سدها 14 میلیارد مترمکعب است که نسبت به سال گذشته 33 درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: تشکیل کمیته های کاهش اثرات خشکسالی، صدور دستورالعمل به شرکتهای آب منطقه ای، اولویت آب آشامیدنی، مدیریت دقیق بر میزان خروجی سدها و تشکیل جلسات هماهنگی در استانها از جمله اقدامات وزارت نیرو برای جلوگیری از اثرات خشکسالی است.

محمودی نحوه مدیریت اثرات خشکسالی را مهمترین مقوله در زمان حاضر دانست و گفت: با ایجاد ساختار، اطلاع رسانی، هماهنگی با دستگاه های وزارت نیرو، تهیه بیلان و حسابداری آب و پایش آن، اجرای طرحهای ضربتی، بهره برداری اضطراری از بخشی از طرح و برآورد خسارات و نظرات و ارائه راهکار و پیشنهاد می تواند موثر واقع شود.

