همایش 200 هزار نفری پیاده روی تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد برگزاری همایش های پیاده روی خانوادگی با اعلام این خبر در جلسه نمایندگان ارگانها و دستگاه های اجرایی گفت: همایش بزرگ 200 هزار نفری پیاده روی خانوادگی 13 اردیبهشت راس ساعت 8 صبح در پارک تاریخی، تفریحی ائل گلی تبریز به مناسبت روز ملی خلیج فارس و گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مطهری برگزار خواهد شد.

جواد شهلایی در ادامه گفت: همایش بزرگ 200 هزار نفری پیاده روی خانوادگی با کمک و همیاری استانداری، شهرداری تبریز خصوصا معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تبریز، صدا و سیما، سازمان صنایع و معادن، راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی برگزار خواهد شد. این همایش بزرگ یک حرکت عظیم استانی است که تمامی ارگانها در آن سهیم هستند و عاشقانه برای اجرای این حرکت بزرگ باید ستاد برگزاری را یاری کنند چون توسعه ورزش همگانی در کشورهای توسعه یافته برعهده تربیت بدنی نیست بلکه برعهده دستگاه های آن کشور در توسعه ورزش همگانی است که بیشترین وظیفه برعهده شهرداری هاست.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در ادامه گفت: اداره کل تربیت بدنی استان و هیئت ورزش های همگانی با برگزاری همایش ها و تبلیغات سمعی و بصری با توجه به پتانسیل و اعتبارات خود برای توسعه ورزش همگانی تلاش می کند ولی باید این تفکر و درک را در بین مردم با برگزاری همایش های بزرگ و جوایز ارزشمند تداعی کرد که ورزش برای سلامتی خود فرد و برای بهداشت و سلامتی روح و جسم فرد موثر است و این در دل همایش ها که استارت توسعه ورزش همگانی است نهفته شده است.

شهلایی در پایان گفت: با انجام تبلیغات شهری و در رسانه ملی زمان و مسیر همایش و نحوه حضور در قرعه کشی همایش به اطلاع مردم تبریز خواهد رسید تا با حضور پر شور خود در این حرکت مهم استانی یک بار دیگر توان و شعور بالای فرهنگی خود را به ایرانیان و جهانیان نشان دهند.