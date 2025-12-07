پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه آزاد با شهردار تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، هم‌اکنون به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی حضور یافته و نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان را در برنامه امروز خود خواهد داشت.

در این برنامه که با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید و مسئولان دانشگاه برگزار شده، دانشجویان به طرح پرسش‌ها، مطالبات و دغدغه‌های خود خواهند پرداخت و شهردار تهران نیز به صورت مستقیم به سوالات آنها پاسخ می‌دهد.

این نشست با استقبال گسترده دانشجویان همراه شده و فضای گفتگو و تبادل نظر در سالن اجتماعات اصلی دانشگاه آزاد تهران مرکزی ادامه دارد.