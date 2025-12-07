  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه آزاد با شهردار تهران

شهردار تهران امروز به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه آزاد تهران مرکزی رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، هم‌اکنون به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی حضور یافته و نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان را در برنامه امروز خود خواهد داشت.

در این برنامه که با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید و مسئولان دانشگاه برگزار شده، دانشجویان به طرح پرسش‌ها، مطالبات و دغدغه‌های خود خواهند پرداخت و شهردار تهران نیز به صورت مستقیم به سوالات آنها پاسخ می‌دهد.

این نشست با استقبال گسترده دانشجویان همراه شده و فضای گفتگو و تبادل نظر در سالن اجتماعات اصلی دانشگاه آزاد تهران مرکزی ادامه دارد.

    • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      پرسش . پاسخ رییس دانشگاه ازاد با دانشجویان این دانشگاه ارجحیت ندارد ؟ اتاق شیشه ای که ندارید حداقل دربین دانشجویان پاسخ سوالات عملکرد خود را بدهید .
    • IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      عجیب است شهردار تهران بجای مدیران دانشگاه آزاد پاسخگوی دانشجویان شده است !
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      چه اشکالی داره حالا که شهردار تهران پاسخگوی سوالات دانشجویان دانشگاه آزاد شده ، رییس دانشگاه آزاد هم پاسخگوی شهروندان تهران باشد !

