ابداع روش جدیدی برای نقشه برداری ارزان از ژنوم انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی "جاناتان راثبرگ" از موسسه تحقیقاتی بیماریهای کودکان در گولیفورد آمریکا و دانشگاه واشنگتن در سیاتل روش جدیدی را ابداع کرده اند که می تواند در ارائه نقشه ژنوم یکی از دو پدر "زنجیره دوگانه حیات" (DNA) مورد استفاده قرار گیرد.

درحقیقت این محققان که نتایج تحقیقات خود را در شماره اخیر مجله "نیچر" منتشر کرده اند قصد دارند با کمک این روش، از ژنوم "جیمز واتسون" نقشه برداری کنند.

جیمز واتسون با همکاری فرانسیس کریک در سال 1953 ساختار مولکولی مارپیچ دوتایی DNA را کشف کرد و در سال 1962 برنده جایزه نوبل پزشکی شد.

تازه ترین نسل فناوریهای نقشه برداری از DNA انسانی که همزمان با کشف ژنومیک انسان درحال تکامل است می تواند سریعتر و با هزینه های بسیار کمتری پرده از راز این ژنوم بردارد.

سال گذشته کریج ونتر، مبتکر روش ایجاد کروموزم مصنوعی، که برای اولین بار توانست از ژنوم خود نقشه برداری کند این کار را با هزینه 100 میلیون دلار انجام داد درحالی که با روش جدید "راثبرگ" هزینه های این نقشه برداری به یک میلیون دلار کاهش می یابد.

قرار است با استفاده از روش جدید، سه میلیارد کپی از پایه های "ازوتات" (چهار حرف کد ژنتیکی) که ژنوم واتسون را تشکیل می دهند، نقشه برداری شود.