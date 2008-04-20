به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مرادی که پیشتر کتاب "نوسازی سیاسی در عصر مشروطه ایران" (اختران - 1384) را نوشته و منتشر کرده، در این اثر جهان فکری ملکم خان و دیدگاه ها و تاثیرات سیاسی وی را مورد بررسی قرار داده است.

میرزا ملکم خان (۱۲۴۹- ۱۳۲۶ ه ق) معروف به ناظم‌الدوله بود. ملکم برای تحصیل به فرانسه رفت و پس از بازگشت بارها به ماموریتهای سیاسی به اروپا سفر کرد. پژوهشگران تاریخ سیاسی ایران وی را از جمله روشنفکران نسل اول ایران می‌‌دانند.

مهمترین اثر وی انتشار نشریه قانون بود که در آشنا کردن ایرانیان دوره قاجار با مفاهیم حکومت قانون گام برمی داشت. وی در ۱۳۲۶ هجری قمری در شهر لوزان سوئیس درگذشت.

حسن قاضی مرادی در "سیر اندیشه سیاسی ملکم خان" با اشاره به فعالیتها و رویدادهایی که به حضور و تاثیر ملکم خان بازمی گردد تصویری از اندیشه های مشروطه خواهانه و بویژه تعارضات سنت و تجدد در آن دوره ارائه کرده است. این کتاب را نشر اختران منتشر می کند.