به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی در دیدار با طلاب حوزه علمیه خواهران همدان با اشاره به اهمیت آشنایی طلاب با منابع تاریخی و خدمات آرشیوی گفت: شناخت طلاب از ظرفیتهای آرشیوی، منابع دیجیتال و خدمات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی میتواند مسیر پژوهشهای دینی، تاریخی و تحلیلی آنان را تقویت کند.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور، افزود: مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور (همدان) آماده است تا زمینههای لازم برای بهرهمندی طلاب از اسناد و منابع معتبر را فراهم سازد.
زارعی با تأکید بر تداوم برنامههای آموزشی و نشستهای مشترک اظهار داشت: مرکز اسناد همدان آمادگی دارد کارگاههای تخصصی تاریخپژوهی، اسنادشناسی و آموزش استفاده از سامانههای پژوهشی را برای طلاب حوزه علمیه برگزار کند چرا که همکاری میان حوزه و مرکز اسناد، ظرفیت مهمی برای توسعه پژوهشهای دینی و تاریخی در استان
نظر شما