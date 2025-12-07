  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

زارعی:مرکز اسناد همدان آماده برگزاری کارگاه‌های تخصصی برای طلاب است

همدان- مدیر اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور بر آمادگی این مرکز برای برگزاری کارگاه‌های تخصصی و تقویت پژوهش‌های دینی از طریق منابع آرشیوی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی در دیدار با طلاب حوزه علمیه خواهران همدان با اشاره به اهمیت آشنایی طلاب با منابع تاریخی و خدمات آرشیوی گفت: شناخت طلاب از ظرفیت‌های آرشیوی، منابع دیجیتال و خدمات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌تواند مسیر پژوهش‌های دینی، تاریخی و تحلیلی آنان را تقویت کند.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور، افزود: مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور (همدان) آماده است تا زمینه‌های لازم برای بهره‌مندی طلاب از اسناد و منابع معتبر را فراهم سازد.

زارعی با تأکید بر تداوم برنامه‌های آموزشی و نشست‌های مشترک اظهار داشت: مرکز اسناد همدان آمادگی دارد کارگاه‌های تخصصی تاریخ‌پژوهی، اسنادشناسی و آموزش استفاده از سامانه‌های پژوهشی را برای طلاب حوزه علمیه برگزار کند چرا که همکاری میان حوزه و مرکز اسناد، ظرفیت مهمی برای توسعه پژوهش‌های دینی و تاریخی در استان

