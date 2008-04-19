مسئولان هیئتهای مذهبی در پارس آباد گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، امام جمعه پارس آباد، پیش از ظهر امروز در این همایش با اشاره به حدیث ثقلین اظهار داشت: هیئت های مذهبی، مظهر عمل کنندگان به این حدیث و انجام دهندگان تولی و تبری هستند.

حجت الاسلام ولی علوی عنوان کرد: هیئت های مذهبی تصفیه کننده روح و روان انسانها به شمار می روند و مسئولان هیئتهای مذهبی باید به فعالیتهای صادقانه و با نیت الهی بپردازند.

امام جمعه پارس آباد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مسئولان هیئت های مذهبی باید در جهت افزایش بار معنوی هیئت ها تلاش بیشتری از خود نشان داده و مراسم های مذهبی را تنها به نوحه خوانی محدود نکنند.

علوی ادامه داد: آموزش احکام شرعی و دینی، ترویج فرهنگ نماز در بین جوانان و نوجوانان و به ویژه دعوت به نماز جماعت و ابداع روشها جهت جلب مردم به هیئت ها باید در اولویت کاری مسئولان هیئت های مذهبی قرار گیرد.

همچنین در این همایش حجت الاسلام یداله نعمتی، مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارس آباد طی سخنانی ضمن ارائه آماری از وضعیت هیئتهای مذهبی و فعالیتهای آنان، هیئت های مذهبی را مامن و پناهگاهی برای در امان ماندن جوانان از تهاجم فرهنگی دانست.

وی همچنین خواستار پر بار نمودن برنامه ها و فعالیتهای مذهبی شد.