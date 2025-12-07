به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر در آئین اختتامیه چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن در بخش معارف قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه که در سالن همایشهای حرم مطهر امامزاده سیدعلی (ع) برگزار شد، بر اهمیت گسترش مفاهیم ناب اسلامی در سطح جامعه تأکید کرد.
وی در سخنان خود این دوره از مسابقات را رویدادی اثرگذار با رویکردی نو دانست و گفت: برپایی این رقابتها با چنین گستره و کیفیتی برای استان قم و ایران اسلامی مایه افتخار است و نقش مهمی در تقویت جریانهای فرهنگی دینی دارد.
استاندار قم با تأکید بر ضرورت ترویج آموزههای قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه در جامعه افزود: معارفی که در این مسابقات به آن پرداخته میشود دقیقاً همان مفاهیمی است که امروز مردم در زندگی فردی و اجتماعی خود به آنها نیازمندند و توجه به این مباحث میتواند مسیر تعالی جامعه را هموارتر سازد.
وی بیان کرد: آنچه در این رقابتها عرضه میشود نه یک محفل تشریفاتی، بلکه سرمایهای معرفتی است که نیاز واقعی جامعه در سطح عمومی محسوب میشود و استمرار این حرکتهای فرهنگی، آینده کشور را تضمین خواهد کرد.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات سازمان اوقاف و اداره کل اوقاف استان قدردانی کرد و گفت: اهتمام مجموعه اوقاف به برنامههای قرآنی و فرهنگی، نقش مهمی در جریانسازی معرفتی در کشور دارد و باید از تلاش مدیران و فعالان این عرصه قدردانی کرد.
وی با اشاره به کمبود زیرساختهای فرهنگی و اردوگاهی برای دانشآموزان در قم ادامه داد: فراهم شدن مجموعههای تفریحی و آموزشی توسط اوقاف ظرفیت ارزشمندی است که میتواند پاسخگوی نیاز دانشآموزان استان قم و حتی سایر استانها باشد و این اقدام، گامی مهم در تقویت فعالیتهای فرهنگی و تربیتی نسل نوجوان به شمار میآید.
بهنامجو در پایان بر لزوم توسعه چنین فضاها و برنامههایی تأکید کرد و گفت: توجه به نسل آینده و فراهم کردن بسترهای فرهنگی مناسب، از ضرورتهای اساسی امروز جامعه است و مجموعه اوقاف در این مسیر عملکردی قابل تقدیر داشته است.
قم- استاندار قم با اشاره به نقش بیبدیل آموزههای قرآن و نهجالبلاغه در ارتقای فرهنگی جامعه تأکید کرد: ترویج این معارف، ضرورت امروز کشور و محور پیشرفت اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر در آئین اختتامیه چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن در بخش معارف قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه که در سالن همایشهای حرم مطهر امامزاده سیدعلی (ع) برگزار شد، بر اهمیت گسترش مفاهیم ناب اسلامی در سطح جامعه تأکید کرد.
نظر شما