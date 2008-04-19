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۳۱ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۱۷

فرهنگ مظفر خبر داد:

راه اندازی اولین دانشکده صنایع دستی کشور در اصفهان

راه اندازی اولین دانشکده صنایع دستی کشور در اصفهان

رئیس دانشگاه هنر اصفهان گفت: اولین دانشکده صنایع دستی کشور به گفته رئیس دانشگاه هنر اصفهان در این دانشگاه راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهنگ مظفر امروز در جمع خبرنگاران در وزارت علوم با بیان این مطلب افزود: در سفر استانی هیئت دولت به اصفهان مجوز راه اندازی دانشگاه صنایع دستی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داده شد که متعاقب آن در تعاملی که بین این سازمان و دانشگاه هنر اصفهان شکل گرفت مقرر شد دانشکده صنایع دستی با نگاه به حفظ هویت گذشته در زندگی امروز در دانشگاه هنر اصفهان راه اندازی شود.

رئیس دانشگاه هنر اصفهان از احداث سایت اصلی دانشگاه هنر اصفهان در زمین هایی موسوم به "کلیشاد" خبر داد، گفت: راه اندازی سایت اصلی دانشگاه هنر اصفهان در کلیشاد با ظرفیت دانشجویی 3 هزار نفر در هیئت وزیران تصویب شده است. طراحی سایت اصلی دانشگاه با مطالعه دانشگاههای ایران و جهان با محوریت باغهای ایرانی و هویت اسلامی ایرانی انجام شده و مشاور طرح نیز انتخاب شده است.

وی از پیگیری دانشگاه هنر اصفهان برای حضور نانو در عرصه مرمت اشیاء و ابنیه خبر داد و گفت: میان محققان دانشگاه هنر اصفهان و محققان خارج دانشگاه و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان همکاری برای حضور نانو در عرصه مرمت اشیاء و ابنیه شکل گرفته است. 

کد مطلب 668155

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